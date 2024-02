Malvino Salvador encanta ao reunir os filhos em nova foto: 'Alegria de pai'

Aproveitando os dias de descanso com a família, o ator Malvino Salvador abriu o álbum de fotos de seu passeio com os quatro filhos

O ator Malvino Salvador aproveitou o feriado de Carnaval para curtir a companhia dos quatro filhos juntinhos. Nesta quarta-feira, 14, em suas redes sociais, ele abriu o álbum de fotos e compartilhou diversos registros especiais dos momentos divertidos.

Nas imagens, o artista não escondeu a alegria e surgiu bastante sorridente ao posar abraçado com os herdeiros na piscina. "A alegria de um pai que finalmente está reunido com todos os filhos", escreveu ele na legenda da publicação.

E completou: "Nosso carnaval foi marcado por momentos junto à natureza e pela tranquilidade". Além das crianças, ele também aproveitou o momento de lazer ao lado da esposa, Kyra, com quem tem três filhos: Ayra, de oito anos, Kyara, de seis, e Rayan, de dois.

Nos últimos dias, Malvino Salvador celebrou a volta da primogênita, Sofia, ao Rio de Janeiro. A jovem de 14 anos é fruto do antigo relacionamento do ator com a amiga Ana Ceolin. Emocionado ao morar próximo a filha novamente, ele contou o quanto está feliz com a novidade.

"Cada dia longe dela parecia uma eternidade, mas agora, finalmente, ela está de volta, e não apenas de volta, mas morando aqui no Rio de Janeiro conosco. Estou animado em poder compartilhar nossa rotina familiar, viver cada momento juntos e criar memórias", disse ele nas redes.

Confira a publicação:

Kyra Gracie homenageia Malvino Salvador em seu aniversário

A empresária e lutadora de Jiu-Jitsu Kyra Gracie usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem ao marido, Malvino Salvador, que completou 48 anos de vida nesta quarta-feira, 31.

Em seu perfil no Instagram, ela postou três fotos com o aniversariante do dia. No primeiro clique, Kyra aparece dando um 'mata leão no marido'. No segundo, Malvino está com a mulher e os quatro filhos, Sofia, de 14 anos, Ayra, de 9, de Kyara, de 6, e Rayan, de 2. Já a terceira imagem é de 10 anos atrás, e foi tirada durante um passeio na praia.

Ao compartilhar os registros, Kyra parabenizou o amado na legenda. "Apliquei um 'mata leão' no aniversariante de hoje! Que alegria, meu amor! Aos 48 anos, está melhor do que quando nos conhecemos. A última foto do carrossel foi a primeira que tiramos há 10 anos", escreveu ela.

Os fãs deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Casal de milhões. Parabéns!", disse um seguidor. "Parabéns, muita saúde, paz, amor, felicidades, prosperidade e muito jiu-jítsu", desejou outra. "Feliz vida para o Malvino! Muito amor e proteção para a família linda de vocês", falou uma terceira.