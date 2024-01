Com foto antiga, Kyra Gracie homenageia Malvino Salvador em seu aniversário

O ator Malvino Salvador completou 48 anos nesta quarta-feira (31), e ganhou uma homenagem especial da esposa, Kyra Gracie, na web

A empresária e lutadora de Jiu-Jitsu Kyra Gracie usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem ao marido, Malvino Salvador, que completou 48 anos de vida nesta quarta-feira, 31.

Em seu perfil no Instagram, ela postou três fotos com o aniversariante do dia. No primeiro clique, Kyra aparece dando um 'mata leão no marido'. No segundo, Malvino está com a mulher e os quatro filhos, Sofia, de 14 anos, Ayra, de 9, de Kyara, de 6, e Rayan, de 2. Já a terceira imagem é de 10 anos atrás, e foi tirada durante um passeio na praia.

Ao compartilhar os registros, Kyra parabenizou o amado na legenda. "Apliquei um 'mata leão' no aniversariante de hoje! Que alegria, meu amor! Aos 48 anos, está melhor do que quando nos conhecemos. A última foto do carrossel foi a primeira que tiramos há 10 anos", escreveu ela.

Os fãs deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Casal de milhões. Parabéns!", disse um seguidor. "Parabéns, muita saúde, paz, amor, felicidades, prosperidade e muito jiu-jítsu", desejou outra. "Feliz vida para o Malvino! Muito amor e proteção para a família linda de vocês", falou uma terceira.

Confira a publicação:

Kyra Gracie comemora aniversário de casamento

No dia 12 de outubro do ano passado, Kyra Gracie completou quatro anos de casada com o ator Malvino Salvador, e fez questão de falar sobre esse dia importante para o casal. Os dois estão juntos desde 2013, e são pais de Ayra, de 9 anos, de Kyara, de 6, e Rayan, de 2, mas apenas em 2019 oficializaram a união com uma cerimônia em Fernando de Noronha ao lado dos familiares e amigos.

"Há exatamente quatro anos, no dia 12 de outubro, comemorei meu casamento em Noronha. Tenho gravados na memória todos os momentos incríveis que compartilhei com minha família e amigos. Apesar de já estarmos juntos há seis anos, Malvino e eu optamos por realizar essa festa de casamento, e foi a decisão correta. Inicialmente, ele relutou em fazer a festa, mas, como diz o ditado, "nada como um mata-leão" para resolver essa situação", escreveu a atleta. Confira a publicação!