Malvino Salvador visita a primogênita em Brasília: "Programa de pai e filha"

O ator Malvino Salvador posou sorridente com a filha mais velha, Sofia Salvador, que mora com a mãe em Brasília

Malvino Salvador viajou para Brasília e aproveitou para visitar a filha mais velha, Sofia Salvador, de 14 anos, que mora com a mãe, Ana Ceolin da Silva. Após buscar a primogênita na escola, ele e a esposa, Kyra Gracie, passearam juntos.

No feed do Instagram, o ator postou duas fotos do encontro. Na primeira imagem, ele aparece sorridente e abraçado com a menina. Para o passeio, Malvino surgiu usando uma camiseta preta e calça jeans e Sofia colocou um macacão preto e um tênis branco. Já no segundo clique, o ator e a filha posaram com Kyra, que optou por um vestido longo azul.

Ao dividir os registros, o artista falou sobre o momento em família. "Brasília em família. Minha filha mais velha mora aqui, e aproveitamos para fazer programas de pai e filha, buscá-la na escola e sair juntos. Te amo, princesa!", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, os seguidores elogiaram as fotos e comentaram sobre a semelhança entre Sofia e Kyra. "Lindos. Que Deus abençoe", disse uma seguidora. "Kyra só não gerou, porque ela é a cara da boadrasta", observou outra. "Sua filha é linda", comentou uma fã. "Lindos e abençoados", falou mais uma.

Vale lembrar que Malvino e Kyra são pais de Ayra, de 9 anos, de Kyara, de 7, e Rayan, de 2.

Kyra Gracie comemora aniversário de casamento com Malvino Salvador

No último dia 12, Kyra Gracie completou quatro anos de casada com o ator Malvino Salvador, e fez questão de falar sobre esse dia importante para o casal. Para comemorar a união, ela recordou algumas fotos do dia do casamento, que aconteceu em Fernando de Noronha, e falou sobre a cerimônia.

"Há exatamente quatro anos, no dia 12 de outubro, comemorei meu casamento em Noronha. Tenho gravados na memória todos os momentos incríveis que compartilhei com minha família e amigos. Apesar de já estarmos juntos há seis anos, Malvino e eu optamos por realizar essa festa de casamento, e foi a decisão correta. Inicialmente, ele relutou em fazer a festa, mas, como diz o ditado, "nada como um mata-leão" para resolver essa situação", escreveu ela. Veja as fotos!