Malvino Salvador desabafa após morar longe da filha: 'Uma eternidade'

Após morar longe da filha mais velha, de relacionamento anterior, Malvino Salvador desabafa ao ter a herdeira novamente perto no Rio de Janeiro

O ator Malvino Salvador desabafou em sua rede social sobre ter tido muita saudade de sua filha mais velha, Sofia, de 14 anos, da relação com a ex Ana Ceolin. O famoso contou nesta quarta-feira, 07, que a primogênita estava morando em Brasília nos últimos tempos e que agora voltará para o Rio de Janeiro.

Casado com Kyra Gracie, com quem tem três filhos, Ayra, de 9, de Kyara, de 6, e Rayan, de 2, o artista falou como foi difícil morar em outra cidade que Sofia. "Como pai, passar tanto tempo longe da minha filha, que estava morando em Brasília, foi um desafio emocional imenso", iniciou dizendo.

"Cada dia longe dela parecia uma eternidade, mas agora, finalmente, ela está de volta, e não apenas de volta, mas morando aqui no Rio de Janeiro conosco. Estou animado em poder compartilhar nossa rotina familiar, viver cada momento juntos e criar memórias", escreveu ele.

Por fim, Malvino Salvador se mostrou contente com a novidade em sua rotina. "Sei que este novo capítulo será repleto de amor, felicidade e união. Bem-vinda de volta, minha amada filha. Que possamos aproveitar cada instante juntos", compartilhou ao exibir a herdeira indo para a escola.

Recentemente, o famoso já havia compartilhado uma visita que tinha feito para a primogênita em Brasília.

Kyra Gracie comemora aniversário de casamento com Malvino Salvador

Para comemorar os quatro anos de união, Kyra recordou no feed do Instagram algumas fotos do dia do casamento e falou sobre a cerimônia. "Há exatamente quatro anos, no dia 12 de outubro, comemorei meu casamento em Noronha. Tenho gravados na memória todos os momentos incríveis que compartilhei com minha família e amigos."

"Apesar de já estarmos juntos há seis anos, Malvino e eu optamos por realizar essa festa de casamento, e foi a decisão correta. Inicialmente, ele relutou em fazer a festa, mas, como diz o ditado, "nada como um mata-leão" para resolver essa situação", completou a atleta.