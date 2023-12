Malvino Salvador curte dia na praia com a esposa, Kyra Gracie

O ator Malvino Salvador e a esposa, Kyra Gracie, esbanjam simpatia em dia na praia no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 7

O ator Malvino Salvador aproveitou a tarde desta quinta-feira, 7, para ir à praia com a esposa, a lutadora Kyra Gracie. Os dois foram flagrados enquanto tomavam um banho de mar e renovavam o bronzeado na orla do Rio de Janeiro.

Para a ocasião, Kyra surgiu com biquíni verde neon. Enquanto isso, Malvino apostou em uma sunga preta e deixou à mostra seu peitoral definido.

Vale lembrar que o ator está longe das novelas desde que atuou em A Dona do Pedaço, da Globo, em 2019.

Foto: Fabrício Pioyani / Agnews

Aniversário de casamento do casal

Kyra Gracieusou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Em outubro deste ano, a empresária e lutadora de Jiu-Jitsu completou quatro anos de casada com o ator Malvino Salvador, e fez questão de falar sobre esse dia importante para o casal.

Os dois estão juntos desde 2013, e são pais de Ayra, de 9 anos, de Kyara, de 6, e Rayan, de 2, mas apenas em 2019 oficializaram a união com uma cerimônia em Fernando de Noronha ao lado dos familiares e amigos.

Para comemorar os quatro anos de união, Kyra recordou no feed do Instagram algumas fotos do dia do casamento e falou sobre a cerimônia. "Há exatamente quatro anos, no dia 12 de outubro, comemorei meu casamento em Noronha. Tenho gravados na memória todos os momentos incríveis que compartilhei com minha família e amigos."

"Apesar de já estarmos juntos há seis anos, Malvino e eu optamos por realizar essa festa de casamento, e foi a decisão correta. Inicialmente, ele relutou em fazer a festa, mas, como diz o ditado, "nada como um mata-leão" para resolver essa situação", completou a atleta.

Os internautas parabenizaram o casal. "Lindo demais, que Deus conserve sempre o amor de vocês", disse uma seguidora. "Dia muito especial!!! Parabéns!", escreveu outra. "Que lindos! A família de vocês é maravilhosa. Que Deus sempre os abençoe", desejou uma fã.