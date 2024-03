Maju Coutinho faz desabafo após entrevista de Wanessa: 'Individuais'

Após entrevista de Wanessa Camargo, Maju Coutinho faz desabafo sobre racismo estrutural e manda recado para o público; veja

A apresentadora Maju Coutinho deu um recado importante no Fantástico após a entrevista de Wanessa Camargo ir ao ar neste domingo, 17. A jornalista não ficou quieta e desabafou após o assunto de racismo estrutural ser tratado no bate-papo da cantora com Renata Ceribelli.

A comunicadora então falou sobre a importância de se reconhecer os erros e o preconceito para realmente conseguir mudanças. Maju Coutinho ainda aconselhou o público a estudar mais sobre o racismo estrutural para não utilizar o termo de maneira equivocada, atrapalhando e até gerando mais violências.

"A gente só pode combater e acabar com aquilo que a gente reconhece existir, então é uma ótima oportunidade de tazer pro debate público o que é o racismo estrutural e principalmente como ele se apresenta em nossas vidas, como atitudes indivdiduais contribuem para que ele exista, então é um bom momento pra gente ler com profundidade a respeito pra não usar o conceito de forma equivocada e continuar reproduzindo violências", falou a apresentadora.

Outra figura conhecida pelo público que falou sobre o assunto neste domingo, 17, foi a mãe de Paulo Gustavo (1928-2021), Dona Déa Lúcia, que após o Domingão Com o Huck ir ao ar, compartilhou um livro sobre racismo.

Wanessa Camargo se pronunciou no Fantástico

Ainda neste domingo, 17, a amiga de Yasmin na casa, Wanessa Camargo apareceu no Fantástico após ter sido expulsa do BBB 24. Na conversa com Renata Ceribelli, ela comentou sobre as acusações de que teria sido racista contra Davi e o tapa que deu nele depois de uma festa e que culminou em sua expulsão do reality show.

"Eu estava em uma festa. Bebi um pouco mais da conta. Estava na festa superanimada. Fui brincar na cama e aí, dançando com os braços, eu lembro que a minha mão encostou na cama e deu um esbarro no pé do Davi. E, na hora, eu percebi que fui inconveniente e pedi desculpas a ele. E aí eu fui dormir. Eu acordei com o alarme e ‘Wanessa confessionário’. Eu até falei: ‘Meu Deus, o que eu fiz’. Fui do jeito que eu estava, sem sutiã, com pijamão, sentei no confessionário e recebi a notícia de que eu tinha sido desclassificada por agressão. E fui embora aos prantos”, disse ela. Leia mais aqui.