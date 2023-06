Mais Você divide opiniões com brincadeira polêmica: "Mais comum do que você imagina"

Mais Você divide opiniões nas redes sociais após citar expressão ousada durante o programa

Uma pauta do programa Mais Você exibida nesta quarta-feira, 7, rendeu comentários inusitadas nas redes sociais. É que o programa mostrou uma receita inusitada na culinária que rendeu até uma declaração divertida de Ana Maria Braga.

O programa mostrou um ensopado preparado com língua e rabo de boi. Ele foi apelido pela criadora de "beijo grego", o que fez com que os convidados fossem aos risos com o momento. Felipe Andreoli, que estava no palco, ficou surpreso.

"Beijo grego é muito mais comum do que você imagina", declarou a apresentadora. Nas redes sociais, o público se dividiu ao falar da brincadeira protagonizada pela comandante do programa. É que alguns consideraram a piada imprópria.

"Cedo demais pra ficar fazendo piada de duplo sentido", criticou um. "Ela ta indo aposentar é tá apocalíptica", disse outro. "Será que a direção da Globo aprovou isso?", questionou outro. Houve também quem se divertisse com o momento. "Eu amo a Ana Maria", disse um. "Ela provando que após os 70 ainda dá pra ter malícia", disse outro.

Veja:

– Beijo grego é muito mais comum do que você imagina! 💁🏼‍♀️

– Ah, é?? 😳 pic.twitter.com/msG5DKcXuf — BCharts (@bchartsnet) June 7, 2023

Mais Você com deslize de Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga cometeu um deslize durante o programa matinal da Globo, o ‘Mais Você’, desta segunda-feira, 05. É que a comandante da atração acabou confundindo o nome do jornalista Felipe Andreoli, que caiu na gargalhada com a cena inusitada e não hesitou em corrigir a loira ao vivo.

Tudo aconteceu enquanto os dois conversavam sobre o desempenho de Lorena Spoladore, atleta paraolímpica: “Ela é um exemplo em tudo. Não só na dedicação olímpica para bater recordes, mas também na vida. Tem gente que fala que não consegue fazer um bolo", Ana Maria rasgou elogios para a esportista. Foi então que ela errou o nome do jornalista esportivo, que costuma participar do programa durante o início da semana: “E ela é cega, né? E tem uma diferença entre cega e deficiente visual, não é Rodrigo?", a loira pontuou, sem perceber que trocou o nome de ‘Felipe’, por ‘Rodrigo’.