Ana Maria Braga ganha puxão de orelha de Felipe Andreoli após gafe: “Quem é?”

Jornalista esportivo Felipe Andreoli cai na gargalhada e corrige gafe de Ana Maria Braga ao vivo durante o ‘Mais Você’

A apresentadora Ana Maria Braga cometeu um deslize durante o programa matinal da Globo, o ‘Mais Você’, desta segunda-feira, 05. É que a comandante da atração acabou confundindo o nome do jornalista Felipe Andreoli, que caiu na gargalhada com a cena inusitada e não hesitou em corrigir a loira ao vivo.

Tudo aconteceu enquanto os dois conversavam sobre o desempenho de Lorena Spoladore, atleta paraolímpica: “Ela é um exemplo em tudo. Não só na dedicação olímpica para bater recordes, mas também na vida. Tem gente que fala que não consegue fazer um bolo", Ana Maria rasgou elogios para a esportista.

Foi então que ela errou o nome do jornalista esportivo, que costuma participar do programa durante o início da semana: “E ela é cega, né? E tem uma diferença entre cega e deficiente visual, não é Rodrigo?", a loira pontuou, sem perceber que trocou o nome de ‘Felipe’, por ‘Rodrigo’.

Felipe caiu na gargalhada com gafe, mas fez questão de corrigir a loira ao vivo: “Quem é Rodrigo?”, ele puxou a orelha de Ana Maria, que percebeu o erro e entrou na brincadeira: “Acho que o Bocardi… pode ser?”, ela contornou lembrando o nome de outro jornalista da emissora e esbanjou bom humor, sem se importar com a correção de Felipe.

🤭😂 "Não é Rodrigo?" Ana Maria Braga pra Felipe Andreoli.😂😂😂"Quem é Rodrigo?" Não sei ué" 😂😂😂😂 @ANAMARIABRAGA@tvglobo#MaisVoce — Eu sou do sofá 🤙🍞🌵🚩🇧🇷🚩 (@eusoudosofa) June 5, 2023

Na internet, alguns telespectadores do ‘Mais Você’, deram boas risadas com a cena inusitada de Ana e Felipe. Vale lembrar que o jornalista é casado com a apresentadora Rafa Brites desde 2011. Juntos, eles são pais dos pequenos Rocco, que tem cinco anos e Leon, que tem apenas um aninho de vida.

