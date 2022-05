Lucy Ramos relembra personagem em 'Cordel Encantado': "Conto de fadas"

A atriz Lucy Ramos relembrou um trecho em que sua personagem dança com Rei Augusto

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 16h26

Lucy Ramos (39) encantou os seguidores ao relembrar um vídeo com um trecho da novela Cordel Encantado, da TV Globo.

Na trama, a atriz interpretava Maria Cesária, que se apaixonou por Rei Augusto, vivido por Carmo Dalla Vecchia (50). A artista contou que amou interpretar uma personagem doce, pura e com valores.

"Passam-se os anos e a Maria Cesária continua me encantando com sua doçura, valores, magia, pureza e sua força de mulher nordestina…", afirmou ela no começo da publicação.

Em seguida, Lucy falou sobre a valsa que sua personagem, que era cozinheira antes de virar rainha, dança com o rei. "Quem lembra dessa valsa com o rei @carmodallavecchia?! Tenho muito carinho por essa personagem. Era uma delícia fazer parte desse conto de fadas!! #CordelEncantado #Tbt", completou ela.

Aniversário do marido

Lucy Ramos usou as redes sociais para prestar uma homenagem para seu marido, Thiago Luciano, que completou 42 anos. A atriz compartilhou no Instagram uma foto ao lado do amado, tirada no dia do lançamento do filme dirigido por ele, o Segundo Homem, e agradeceu por dividir a caminhada com ele.

"Hoje é o niver do meu amor @thiluciano Estamos nesses últimos dias divulgando o nosso filme, onde ele é o diretor e roteirista. E não tem nada melhor do que iniciar um novo ciclo fazendo o que amamos, né?! E assim foi com o meu lindo. Parabéns por ser esse cara tão especial em todos os sentidos, meu amor. Tenho sorte em ter você na caminhada da vida. Te amo muitoooo!! Feliz seu dia. Agora vamos comemorar", declarou a artista na legenda.

