Luciele Di Camargo revela motivo para não voltar à TV após ser mãe

Luciele Di Camargo abre o coração ao relembrar sua decisão de se afastar da TV após o nascimento dos filhos

A atriz Luciele Di Camargo abriu o coração ao relembrar o motivo para ter se afastado da TV. Ela está longe da telinha desde que se tornou mãe - hoje em dia, ela é mãe de Maria Eduarda, de 13 anos, e Davi, de 8 anos, frutos do casamento com Denílson. Em entrevista no canal A Mãe Tá Off, no YouTube, ela contou que tomou a decisão para ver o crescimento dos filhos de perto.

Luciele contou que sempre recebeu convites para voltar à TV e à atuação, mas nunca pensou em aceitar. "Às vezes me chamam para fazer testes, mas nunca fui, porque eu não consigo me desprende", disse ela, e completou: "Mas eu não consegui ver qualquer oportunidade como mais atrativo do que ficar em casa cuidando da minha filha, vivendo os pequenos e grandes momentos dela". O último trabalho dela na TV foi na novela Bela, a Feia, de 2009.

Além disso, a estrela relembrou que engravidou pela primeira vez apenas um mês após o início do relacionamento com Denílson. Porém, a gestação foi tubária e não seguiu adiante. A gravidez da primeira filha aconteceu um tempo depois, quando os dois decidiram tentar engravidar após ela ter participado de A Fazenda, da Record TV. “Chegou um dia que eu falei para ele que iria estipular três meses de prazo para engravidarmos. Parei de usar qualquer método contraceptivo e, no terceiro mês da nossa tentativa, descobri que estava grávida”, afirmou. Ela ainda teve mais uma perda gestacional antes de engravidar do segundo filho.

Por fim, Luciele Di Camargo também relembrou uma fase complexa em seu casamento com Denilson. Ela contou que teve que dar uma bronca nele quando percebeu que o marido ainda não tinha saído completamente da casa dos pais. "Nós nos casamos, a Maria Eduarda estava para nascer e ele continuava indo à casa dos pais todos os dias. Ele saía do trabalho, ia direto para lá e voltava de banho tomado", contou, e continuou: "Certo dia, cheguei para o Denilson e disse: “Eu não preciso disso. Sou mulher para ter minha filha sozinha. Ou você vai lá e busca todas as suas coisas e muda esse seu roteiro e esteja aqui ou você vai e não precisa mais volta".

Luciele Di Camargo comemora seu aniversário de casamento

Em maio deste ano, Luciele Di Camargo e Denílson comemoraram mais um ano de casados! Em sua rede social, a atriz compartilhou fotos celebrando com o ex-jogador de futebol e falou sobre o que almeja para os próximos anos de relacionamento.

Curtindo um jantar em grande estilo com champanhe, o casal apareceu apaixonado comemorando 13 anos de união. Da relação, eles tiveram dois filhos, Maria Eduarda e Davi. "13 anos de casados hoje! 30/05/2010 foi a data escolhida para nos unirmos perante a sociedade, porque no céu e perante Deus já estávamos unidos segundo a vontade DELE", começou dizendo a irmã de Zezé Di Camargo.

E falou o que pretende: "DESEJO QUE… Sejamos sábios para permanecer nessa graça. Sejamos íntegros para continuar a merecer um ao outro. Sejamos companheiros para permanecer unidos. Sejamos amorosos para continuar cuidando. Sejamos responsáveis um pelo outro. Sejamos pacientes quando for preciso. Sejamos a força quando houver fraqueza. Sejamos admiração. Sejamos amor, paz, união e respeito. Que nossas vidas continue contando a mesma história, que nossas escolhas continue sendo o caminho compartilhado juntos. Te amo!".