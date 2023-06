Lívia Andrade abre o jogo sobre sua visão da maternidade: 'Tinha muito medo'

Sem filhos até hoje, Lívia Andrade revela o que pensa sobre a maternidade durante o Domingão com Huck

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu ao dar a sua opinião sobre maternidade durante o programa Domingão com Huck, da Globo. Durante a exibição do quadro Minha Mãe é um Show, o apresentador Luciano Huck contou que quer que o quadro incentive Lívia a ter filhos. Porém, ela rebateu ao responder que sempre pensou muito na responsabilidade de colocar um filho no mundo.

“Eu acho muita responsabilidade. E, como minha mãe foi mãe solo, eu vi a dificuldade das mães. Eu cresci com a paranoia de que precisava trabalhar e estudar, e a maternidade era algo totalmente fora. Eu tinha muito medo dessa responsabilidade e ver o quanto é dificil. E o quanto a gente tem que pensar muito antes de colocar um inocente no mundo”, disse ela.

Até hoje, Lívia Andrade não tem filhos. Atualmente, ela namora com o empresário Marcos Araújo. Há pouco tempo, ela compartilhou várias fotos do casal apaixonado ao celebrar o aniversário dele com uma homenagem nas redes sociais.

Ela relembrou fotos do casal em viagens, em troca de carinhos e durante passeios ao ar livre. Nas imagens, eles surgiram em clima de romance. Vale lembrar que eles vivem um relacionamento discreto e longe dos holofotes, mas sempre fazem viagens juntos.

Lívia Andrade fala de sua ausência em especial do Programa Silvio Santos

A apresentadora Lívia Andrade ficou de fora da gravação da edição especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, que foi exibida na semana passada. Por isso, vários internautas questionaram o motivo da ausência dela e a estrela respondeu.

Um fã comentou que ela marcou demais o Programa Silvio Santos, e ela disse: “Ele sempre será especial em minha vida! E o que a gente fez ficou registrado não só em vídeos e fotos, mas no coração”. Em outro momento, um fã questionou porque ela não estava lá, e ela disse: “Primeiro porque não fui convidada, segundo porque estou na Globo”.

Logo depois, um seguidor disse: “Você tinha que estar lá, foram tantos momentos ao lado do Sisi”. E ela respondeu: “Um elefante incomoda muita gente, uma Lívia Andrade incomoda muito mais kkkk”.

Por fim, ela disse que lidou bem com a falta de convite para a gravação especial. “Não fui e está tudo bem! Consegui me despedir e agradecer pessoalmente, ouvi coisas da boca dele que levo pra vida! Ele sabe quem sou, o que eu fiz e o quanto somei. E isso é o que realmente importa, ninguém contou, não foi recado e nem fofoca. Não é o que parece ser, é o que é!”, afirmou.