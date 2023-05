Lívia Andrade exibe fotos inéditas com o namorado, Marcos Araújo

Lívia Andrade abre álbum de fotos intimistas com o namorado, Marcos Araújo, em data especial

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu os fãs ao mostrar várias fotos do seu relacionamento com o namorado, o empresário Marcos Araújo. Neste domingo, 21, ela abriu o seu álbum de fotos de momentos românticos com o amado para celebrar o aniversário dele.

Nos stories do Instagram, a artista mostrou um vídeo com fotos do casal em viagens, em troca de carinhos e também em passeios ao ar livre. Nas fotos, os dois surgiram trocando beijos e abraçados enquanto curtiam a companhia um do outro.

Na imagem, ela apenas escreveu: “Feliz aniversário”. Os dois são discretos com o relacionamento e fazem raras aparições juntos em público e também nas redes sociais. Inclusive, eles demoraram para assumir a relação para os fãs, o que aconteceu há poucos meses. Há pouco tempo, os dois foram flagrados em um passeio no shopping no Rio de Janeiro.

Lívia Andrade revela motivo de sua falta no Domingão com Huck

Neste domingo, 21, os fãs do Domingão com Huck, da Globo, estranharam a ausência de Lívia Andrade. Então, em uma aparição nas redes sociais, a artista contou que estava viajando no dia da gravação nesta semana. Ela foi passar alguns dias em Portugal com a família e não voltou a tempo de gravar a edição desta semana. Porém, ela já avisou que estará no palco na próxima semana.

“Hoje eu não estou no Domingão. Domingo que vem eu estou de volta. Eu estou fazendo uma viagem muito especial de Dia das Mães, aniversário da minha mãe. Domingo eu estou de volta”, afirmou ela.