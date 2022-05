Atualidades / Amor

Lívia Andrade surge com o namorado em passeio no shopping

Lívia Andrade aproveita a tarde no Rio de Janeiro para passear no shopping com seu namorado, Marcos Araújo

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 19h11

Lívia Andrade - Fotos: Edson Aipim / AgNews