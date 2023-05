Lívia Andrade explica sua ausência no Domingão com Huck: 'Não estou'

Lívia Andrade não aparece no Domingão com Huck, os fãs perguntam o motivo e ela se explica: 'Estou de volta'

A apresentadora Lívia Andrade (39) deixou os fãs curiosos sobre o motivo de sua ausência no Domingão com Huck, da Globo, neste final de semana. Assim que a edição começou a ser exibida no início da noite, ela foi questionada sobre o motivo de sua ausência no palco e ela explicou o motivo.

Em uma aparição nas redes sociais, a artista contou que estava viajando no dia da gravação nesta semana. Ela foi passar alguns dias em Portugal com a família e não voltou a tempo de gravar a edição desta semana. Porém, ela já avisou que estará no palco na próxima semana.

“Hoje eu não estou no Domingão. Domingo que vem eu estou de volta. Eu estou fazendo uma viagem muito especial de Dia das Mães, aniversário da minha mãe. Domingo eu estou de volta”, afirmou ela.

No programa da semana passada, Lívia Andrade precisou sair no meio da gravação do Domingão com Huck por causa de sua viagem. Como já estava na hora de ir para o aeroporto, ela teve que sair e a ausência dela foi justificada por Luciano Huck (51). Ele contou que ela iria sair para viajar para Portugal para passar o Dia das Mães em uma viagem especial com a família.

Lívia Andrade exibe as pernas torneadas

A apresentadora Lívia Andrade deu o que falar nas redes sociais ao mostrar um dos seus look durante a viagem para Portugal com a família. Ela viajou com a mãe, a sogra e o namorado para passar o Dia das Mães em solo português e começou a mostrar as fotos de sua viagem nas redes sociais.

Desta vez, a musa apareceu com um vestido verde curtinho e ostentou toda a sua beleza. O modelito deixou à mostra as pernas torneadas e musculosas da musa, que ainda caprichou nas poses na hora das fotos.