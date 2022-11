Letícia Colin elege look grifado para tapete vermelho do Emmy Internacional

A atriz Letícia Colin usou um vestido alta-costura da coleção Verão 2022 de marca grifada

A atriz Letícia Colin (32) foi indicada na categoria de Melhor Atriz pelo Emmy Internacional, em Nova York, nos Estados Unidos e nesta segunda-feira, 21, surpreendeu com o look escolhido para o tapete vermelho da premiação.

Ela elegeu um vestido de uma marca de grife, feito à mão, da coleção Verão 2022. A peça tem um tom leve perolado, cristais costurados e um delicado lenço no pescoço.

A artista brasileira concorreu por sua atuação na série do Globoplay, Onde Está Meu Coração, na qual interpretou a jovem médica Amanda, que enfrenta uma luta contra o crack, mas perdeu para a atriz francesa Lou De Laâge (32), da série Le Bal Des Folles.

Em seu perfil no Instagram, Letícia compartilhou registros da premiação e fez questão de agradecer à produção da série.

"Obrigada @iemmys. Obrigada @globoplay. Obrigada minha diretora @luisalim… Que linda nossa cerimônia de medalhas. Quanta gratidão eu sinto por exercer meu ofício, por ser parte da indústria audiovisual do Brasil. Quem ainda não assistiu “Onde está meu coração”, corra pra ver! No @globoplay. Beijos em todos aí no Brasil", escreveu a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Letícia Colin (@leticiacolin)

Letícia Colin recebe surpresa fofa do filho após indicação ao Emmy

Letícia Colin foi surpreendida pela família após ter sido indicada ao Emmy Internacional como Melhor Atriz por seu papel na série Onde Está Meu Coração, original do Globoplay.

No registro, publicado em seu perfil do Instagram, a famosa chega em casa e é recebida pelo pequeno Uri (02), fruto do seu relacionamento com Michel Melamed (46). O garoto presenteia a mamãe com um buquê de rosas vermelhas, ao lado do cachorro da família.

"A minha comemoração. Por @michelmelamed", disse Letícia Colin ao legendar o vídeo, feito pelo marido. Rapidamente, famosos e anônimos passaram a comentar no post. "Amo vocês!", declarou Fabiula Nascimento (44). "Lindos", elogiou Giovanna Lancellotti (29).