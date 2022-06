Leticia Birkheuer diz que sofreu preconceito em novela: "Nem atriz é"

Atriz e ex-modelo Leticia Birkheuer relembra preconceito que sofreu na TV Globo após estrear em novela

A ex-modelo Letícia Birkheuer (44) afirmou em uma entrevista no podcast Papagaio Falante, comandado por Sérgio Mallandro (66) e Renato Rabello, que foi vítima de preconceito enquanto participava de uma novela da Globo.

A estreia da atriz na TV foi em Belíssima, de Sílvio de Abreu (79), que foi ao ar em 2005 e assim como aconteceu com a atriz Grazi Massafera(39) e, agora, com a influenciadora Jade Picon (20), a apresentadora disse que foi convidada para atuar em uma trama da emissora sem ter formação artística, o que causou uma certa resistência dos colegas de elenco.

"Eu pensei: 'Gente, quando é que vou ser convidada de novo para fazer a filha da Glória Pires e a neta da Fernanda Montenegro? As oportunidades não passam toda hora na vida, talvez essa aqui não volte nuncamais", pontuou ela.

"É uma pessoa chegando de fora, de outro país, enquanto há várias atrizes aqui fazendo teatro, fazendo TV, estudando. Começou o clima. A turma que está ali batalhando, você sente que tem preconceito. Eles ficam falando: 'Essa garota aí tem o quê? Nem atriz é'", recordou ela no bate-papo.

A artista ainda relembrou que trabalhava no exterior quando recebeu o convite para estrear no folhetim. "Eu fiz teste, foram 40 modelos que fizeram teste e eu passei. Me empolguei, fui para os EUA e fui estudar. Aí peguei outra novela, tive meu primeiro contrato", afirmou ela.

Além de Belíssima, ela também atuou em Pé na Jaca (2006), Desejo Proibido (2007) e Cama de Gato (2009) e por fim, em Malhação: Seu Lugar no Mundo (2015).

