Grazi Massafera afirma que cansou da fama de 'Cinderela': ''Só me ferrei''

A atriz Grazi Massafera abriu o coração e refletiu sobre o rótulo que ganhou após o 'BBB5'

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 20h36

Grazi Massafera(39) abriu o coração durante uma entrevista para Angélica (48) no canal Mina Bem-Estar.

A atriz confessou para a amiga que cansou da fama de 'Cinderela', rótulo que ganhou após participar do 'BBB5', que ficou em segundo lugar, e confessou que como surfou nessa onda, chegou a correr atrás de um príncipe encantado, mas acabou "se ferrando".

"Quando eu vim do Big Brother, veio esse título junto e eu surfei nele, numa época que era maneiro eu acreditar também naquilo. Fui em busca do príncipe encantado, só se ferrei. Não existe, mas a gente é humana, encontra parcerias", afirmou a artista, que foi casada com o ator Cauã Reymond (41), pai de sua filha, Sofia (8).

Grazi também afirmou que foi muito reprimida quando criança, e que ser mãe de menina a ajudou a ressignificar valores. "Quando tive uma menina, nada é mais forte que ter uma menina, neste momento em que estou me descobrindo. Agora comecei a estudar sobre estrutura de feminismo, do racismo no nosso país. Isso veio para ajudar na educação dela e com isso me reeduco. Desde que ela nasceu comecei a ressignificar valores do feminismo de quanto o machismo me influenciou.... Fui sempre muito reprimida, 'fecha a perna, menina'", relembrou ela, contando que busca elogiar a inteligência da filha e não apenas a aparência, diferente do que aconteceu com ela.

A atriz ainda contou que atualmente presta bastante atenção nos filtros da internet, que tenta impor padrões. Além disso, Grazi disse que na pandemia conseguiu colocar o pé no freio e repensar algumas questões internas. "Eu estava em um momento de trabalho, trabalho, e isso me toma tempo. Ser mulher é batalhar dobrado, sim, para a gente conquistar nosso espaço. A gente lida com várias adversidades e isso dispersa. Eu aprendi e estou aprendendo junto com a minha filha e está sendo o amadurecimento de uma menina e de uma mãe", garantiu.

Confira a entrevista completa: