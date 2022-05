Jade Picon e Chay Suede contracenarão em novela das nove

Influenciadora e ex-BBB Jade Picon agora será atriz ao lado de Chay Suede em trama de Glória Perez

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 07h27

A ex-BBB Jade Picon (20) já está com papel garantido na próxima novela das nove.

Segundo informações do Jornal Extra, a influenciadora digital passou no teste de Travessia ao lado de Chay Suede (29), com quem se envolverá na história escrita por Glória Perez (73).

Na novela, Jade Picon terá um dos papéis principais. Sua personagem será um tipo de antagonista da heroína, vivida por Lucy Alves (36).

Travessia de Glória Perez está prevista para estrear em outubro, substituindo Pantanal. O tema central da trama será a relação do homem com a tecnologia.

Jade Picon atua com Reynaldo Gianecchini

Ainda nos últimos dias, Jade Picon resgatou um vídeo de um comercial que havia feito ao lado de Reynaldo Gianecchini (49) quando era pequena.

O momento nostálgico da ex-BBB deixou os internautas encantados e impressionados com sua fofura de criança.