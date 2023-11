Leo Dias se irrita com Graciele Lacerda e cobra pedido de desculpas: "Baixa sua bola"

Leo Dias se irrita com Graciele Lacerda e diz que postura da noiva de Zezé di Camargo precisa mudar

O jornalista Leo Dias desabafou nesta quinta-feira, 9, e pediu que Graciele Lacerda reconheça os próprios erros ao ser exposta publicamente. Ele criticou a postura da noiva de Zezé di Camargo, que prometeu dar sua versão em outro momento.

Cansado da falta de explicações, ele disse que é hora de "baixar a bola" e reconhecer que cometeu erros ao lidar com os membros da família Camargo.

"Essa tem sido a tática, [falar] sem dar nome aos bois… tá cansando. Eu acho necessário baixar a bola e falar: “eu errei, fiz isso, fiz aquilo”. Desculpa, quem causou tudo isso, foi você", disparou ele durante o Fofocalizando.

Leo Dias também disse que entende a postura dos filhos, que seguem defendendo o pai. "O posicionamento dos filhos é defender o Zezé, isso é sempre, desde a separação. O discurso é o mesmo, parece que quando eu vi esse vídeo, parecia o da separação. É o mesmo discurso (…) e todos os filhos devem tudo ao Zezé, isso é fato", declarou.

Graciele Lacerda deu explicações nesta quinta, 9

Mais cedo, Graciele Lacerda se pronunciou publicamente. "Bom queria ta passando aqui, como eu sempre passo, de falar coisas boas, alegres, coisas voltadas pro bem, pra saúde, pra enaltecer as pessoas, mas infelizmente eu to sendo muito bombardeada, difamada, injustiçada, caluniada e é muito difícil né a gente nesse momento ter uma sabedoria, uma estrutura psicológica, eu sou muito forte, tenho uma fé muito inabalável graças a deus, mas quando você é muito verdadeira você quer dividir esse momento com as pessoas, mas eu tenho que nesse momento esperar ficar quieta isso tá sendo muito difícil, pra mim, ter que me calar, esperar, ficar quieta, tem sido um exercício diário", desabafou sobre estar se segurando.

A confusão na família Camargo começou após a revelação de que vários membros da família usavam perfis falsos para atacar uns aos outros nas redes sociais. A situação fugiu de controle após a revelação de que Graciele Lacerda, noiva do sertanejo, estaria por trás de um desses "fakes".