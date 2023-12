Leo Dias reage às declarações de Susana Werner sobre casamento: "Estranho"

Leo Dias estranha declarações de Susana Werner; modelo anunciou publicamente o fim de seu casamento com o goleiro Julio César

O anúncio do fim do casamento de Susana Werner e Julio Cesar foi debatido no programa Fofocalizando exibido nesta segunda-feira, 11. Durante a atração, o jornalista Leo Dias chamou a atenção para uma fala da modelo.

É que ela afirmou que recebia uma "mesada" do marido. Essa fala deixou o jornalista incomodado. "É uma relação que ela abandonou o país, a vida dela, a profissão dela, pra apoiar a carreira do marido", começou ele.

O profissional então lembrou que a relação entre os dois era de amor e não um contrato. "Ela é parceira de vida, companheira. Mesada? Eu acho estranho. Não é uma relação de negócios, é de amor", defendeu ele.

Leo Dias opinou que Susana Werner pode ter ficado deslumbrada e fora da realidade. "Esse isolamento do mundo faz você ficar ilhada, sobre como são os outros relacionamentos. Se você bobear, as outras amigas também são casadas com jogadoras de futebol. E quando você sai, você vê como é o mundo lá fora", afirmou ele.

O que disse Susana Werner?

“Ele me dava um valor que achava justo nos cálculos dele. Eu sempre aceitei tudo pois o amava, mas de uns tempos para cá eu já estava esgotada. Sonhei o sonho dele a vida toda, agora é o momento de sonhar o meu também”, disse ela ao colunista. Hoje em dia, ela tem um salão de beleza em Lisboa, Portugal, e tem o desejo de abrir franquias no próximo ano e realizar outros sonhos, como comprar um carro novo.

A separação de Julio e Susana foi anunciada por ela neste domingo, 10, por meio das redes sociais. Ela contou que o término aconteceu há um mês, mas eles estavam se afastando há um tempo. “Sim, já estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos. E sim, estou bem tranquila e decidida. Obrigada por tanto carinho, não me arrependo de nada! Uma boa canceriana faria tudo de novo. Talvez com menos idade hahaha então, agora, quero curtir somente a mim mesma”, escreveu.