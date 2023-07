Lembra dele? Ex-galã de 'Malhação' é atacado por visual envelhecido: "É você?"

Ex-galã de 'Malhação' é atacado nas redes sociais ao exibir seu visual ao natural; veja

O ator Alexandre Slaviero foi atacado nas redes sociais neste final de semana ao publicar um clique em que surge ao natural com um visual despojado. Perto de completar seu aniversário de 40 anos, o ex-galã de Malhação dividiu opiniões.

Isso porque ele posou com uma barba por fazer, cabelos grisalhos e com marcas de expressão à mostra. Sem editar a foto, ele acabou sofrendo ataques de fãs que não aceitaram a passagem do tempo.

"Caramba, mano é você mesmo? Quando eu era pequeno, lembro de você na Malhação e você era muito presença, mano. O que aconteceu?", disse um. "Bora cuidar dessa aparência aí, mano! Tu é pra mim um exemplo de homem bonito, e bom ator! Levanta essa cara, e bora cuidar, hein? Pra cima!",

comentou outro.

Outros seguidores defenderam Slaviero das críticas. "Você está lindo igual! Eles não entendem que a gente chega nos 40 um dia", comentou um. "Eu estou com 43 anos e as pessoas vivem falando que eu estou velha... cara, ainda não inventaram o antídoto da juventude e ninguém entende isso. Chegará a vez de todo mundo", afirmou outro.

Nos últimos anos, Alexandre Slaviero atuou em novelas na Record TV. Ele foi estrela de Gênesis, Jezabel e Jesus. Na Globo, o último papel do galã foi na novela Em Família, exibida há quase dez anos.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Slaviero (@alexandre_slaviero)

Reencontro nas ruas do Rio

A atriz Fernanda Nobre comemorou o reencontro que teve com as amigas e colegas de elenco, Ludmilla Dayer e Fernanda Souza, na última segunda-feira, 26. As artistas atuaram juntas em Malhação, na década de 2000.

No registro inédito, as atrizes que interpretaram as rivais Joana e Beatriz que disputavam o amor do protagonista, Fábio Azevedo, posaram juntinhas nas redes sociais e deixaram os seguidores nostálgicos. Já Fernanda Souza interpretava Helô, namorada de Cabeção.

O trio surgiu juntinhas durante o lançamento de um documentário em um shopping no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 26. Nas redes sociais, Fernanda Nobre dividiu com os seguidores o momento especial. “Acho que desde o Gigabyte a gente não se via e o nosso reencontro foi da melhor maneira possível para assistir o filme que elas fizeram juntas. “Eu” com direção da Ludmila atuação e produção executiva da Fernanda Souza”, escreveu Fernanda Nobre na legenda da publicação.