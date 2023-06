Fernanda Nobre reencontra Ludmilla Dayer e Fernanda Souza no Rio: “Que nostalgia”

Fernanda Nobre celebra reencontro com Ludmilla Dayer e Fernanda Souza após 'Malhação'; veja o registro inédito

A atriz Fernanda Nobre comemorou o reencontro que teve com as amigas e colegas de elenco, Ludmilla Dayer e Fernanda Souza, na última segunda-feira, 26. As artistas atuaram juntas em Malhação, na década de 2000.

No registro inédito, as atrizes que interpretaram as rivais Joana e Beatriz que disputavam o amor do protagonista, Fábio Azevedo, posaram juntinhas nas redes sociais e deixaram os seguidores nostálgicos. Já Fernanda Souza interpretava Helô, namorada de Cabeção.

O trio surgiu juntinhas durante o lançamento de um documentário em um shopping no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 26. Nas redes sociais, Fernanda Nobre dividiu com os seguidores o momento especial. “Acho que desde o Gigabyte a gente não se via e o nosso reencontro foi da melhor maneira possível para assistir o filme que elas fizeram juntas. “Eu” com direção da Ludmila atuação e produção executiva da Fernanda Souza”, escreveu Fernanda Nobre na legenda da publicação.

Os fãs logo ficaram eufóricos e comentaram: "O tempo não passou para vocês meninas, que nostalgia boa", disse uma. "Maravilhosas", falou outra. “Que maravilhosas! Que nostalgia nessa foto", elogiou mais um. "Aaaahhhhh que lembrança boaaa! Gigabyte", escreveu outro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE FERNANDA NOBRE:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Nobre (@fenobre)

CLIMA DE ROMANCE

Há pouco tempo, Fernanda Nobre usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido,José Roberto Jardim. No Instagram, a artista postou três fotos para celebrar o novo ciclo do amado.

"Escrevo aqui ao mesmo tempo que te agarro enquanto você dorme profundamente, algumas palavras e te agarro, entre um abraço e outro, com toda fé que sinto, agradeço baixinho por ter você ao meu lado. É emocionante testemunhar você viver, observar a maneira como você é comprometido e interessado em se rever para ser um homem melhor", disse ela.