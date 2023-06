Lembra dela? Katiuscia Canoro revela motivo para não ter feito novelas na Globo

Sucesso no Zorra Total, Katiuscia Canoro entrega o motivo para não ter aceitado convites para novelas na Globo

A humorista Katiuscia Canoro, que interpretou a Lady Kate no Zorra Total, contou que recebeu convites para atuar em novelas da Globo, mas recusou os convites. Em uma conversa no podcast Papagaio Falante, ela contou que recusou os convites por causa de sua rotina puxada.

“Para mim, seria difícil, naquela época, fazer novela. É muita dedicação mesmo”, afirmou ela. Então, o ator Renato Rabelo – que comanda o podcast ao lado de Sérgio Mallandro – relembrou que aceitou convites para fazer novelas, mas disse que, na época, o diretor do Zorra Total, Maurício Sherman, não gostava quando os comediantes iam para a teledramaturgia. “Ele cuidava muito da gente e tinha ciúmes. Não gostava que a gente fizesse novela. A gente não podia fazer... porque tinha convites”, relembrou.

Logo depois, Katiuscia Canoro relembrou um detalhe do Zorra Total que ela questionava na época. “O que eu não gostava era saber que eu ia ficar presa naquilo [mesmo quadro]. Não conseguia sair muito. Era uma visão um pouco limitada do que a gente pode fazer no humor”, afirmou ela, que ainda completou: “Eles subestimavam muito o público. Se dessem mais abertura, mais liberdade, a gente poderia oferecer outras coisas. É complicado, porque a empresa acha que isso não vai dar dinheiro, então...”.

Em 2022, Katiuscia esteve no elenco da série Vai Que Cola, do Multishow.

Lúcio Mauro Filho relembra seu salário na época do Zorra Total

O ator e humorista Lúcio Mauro Filho abriu o jogo sobre qual era o seu salário ao começar na Globo. Em entrevista no podcast Papagaio Falante, ele contou que assinou o contrato para integrar o elenco do Zorra Total, da Globo, mas o salário era muito baixo. Tanto que ele acabou levando uma bronca do seu pai, o humorista Lúcio Mauro.

"Eu ganhava R$ 1,2 mil no 'Zorra'. Eu queria morar com Cíntia [Oliveira, sua esposa desde 1999], ela ganhava dinheiro, mas não era carteira assinada. E, para a gente alugar apartamento, alguém tem que estar trabalhando [formalmente]", disse ele.

E completou: "Meu pai até brigou comigo quando eu fechei. Quando contei para o papai, ele ficou duas semanas sem falar comigo. 'Idiota! Tu és um imbecil!'".

Porém, ele explicou qual foi seu pensamento na época. "Falei: 'pai, uma hora vai chegar [um aumento], porque eles vão ficar sem graça de me pagar isso aqui'. E, quando chegar, vou falar: 'ah, é? Agora eu quero o triplo'. Sempre foi assim na minha vida. Sempre esperei meu momento, nunca quis dar um passo maior que a perna", declarou.