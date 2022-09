Lúcio Mauro Filho revela qual era o seu salário ao entrar na Globo

Lúcio Mauro Filho diz que levou bronca do pai ao aceitar salário muito baixo no início do seu trabalho no Zorra Total

O ator e humorista Lúcio Mauro Filho abriu o jogo sobre qual era o seu salário ao começar na Globo. Em entrevista no podcast Papagaio Falante, ele contou que assinou o contrato para integrar o elenco do Zorra Total, da Globo, mas o salário era muito baixo. Tanto que ele acabou levando uma bronca do seu pai, o humorista Lúcio Mauro.

"Eu ganhava R$ 1,2 mil no 'Zorra'. Eu queria morar com Cíntia [Oliveira, sua esposa desde 1999], ela ganhava dinheiro, mas não era carteira assinada. E, para a gente alugar apartamento, alguém tem que estar trabalhando [formalmente]", disse ele.

E completou: "Meu pai até brigou comigo quando eu fechei. Quando contei para o papai, ele ficou duas semanas sem falar comigo. 'Idiota! Tu és um imbecil!'".

Porém, ele explicou qual foi seu pensamento na época. "Falei: 'pai, uma hora vai chegar [um aumento], porque eles vão ficar sem graça de me pagar isso aqui'. E, quando chegar, vou falar: 'ah, é? Agora eu quero o triplo'. Sempre foi assim na minha vida. Sempre esperei meu momento, nunca quis dar um passo maior que a perna", declarou.

Hoje em dia, Lúcio Mauro Filho faz parte do elenco do Caldeirão com Mion, da Globo.

Lúcio Mauro Filho relembra o fim do seriado A Grande Família

Recentemente, Lúcio Mauro Filho contou sobre quando fez uma pergunta proibida em uma reunião de A Grande Família. Ele contou que questionou quando o seriado iria chegar ao fim. "Fazíamos sempre uma reunião anual, no início do ano. Eu nunca falava nada, mas, na reunião de dez anos, falei: 'estamos pensando em terminar alguma hora?' Fiz a pergunta proibida. Ficou um clima! Aí o [Marco] Nanini virou e disse: 'acho que ainda tem lenha para queimar'. Fiquei muito sem graça", contou o ator, dizendo que não queria ficar preso para sempre no papel de Tuco.

Após o término da reunião, Marieta Severo apoiou a ideia do ator. “Saindo dali [reunião], liguei para a Marieta e perguntei: 'falei alguma coisa errada?' Ela falou: 'meu filho, você tocou no assunto proibido! [Mas] acho que concordo com você’”, contou.

Então, os dois colegas decidiram amadurecer a ideia até levá-la para o elenco e equipe da série. “Durante o ano, fomos conversando eu e ela [sobre o assunto] e, no ano seguinte, eu toquei de novo no assunto. Aí a Marieta falou assim: 'gente, se o Lucinho, que está fazendo 40, está um pouco agoniado com o que vai fazer depois disso aqui, eu, que estou fazendo 70, fiquei pensando e, realmente, quero fazer outras coisas. Não quero virar vovó pra sempre’”.

