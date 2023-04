Leandro Karnal se despede da CNN Brasil: 'Encerrei meu contrato'

O professor e comentarista Leandro Karnal encerra contrato com a CNN Brasil e escreve mensagem de despedida

O professor e comentarista Leandro Karnal anunciou o fim do seu contrato com a CNN Brasil. Nesta semana, ele escreveu uma mensagem de despedida nas redes sociais para falar sobre o fim desta etapa de sua carreira.

"Desde o começo da minha carreira de professor, fui entrevistado muitas vezes. Foi na @cnnbrasil que passei para o outro lado da bancada. Vivi (com grande alegria!) o CNN Tonight, ao lado de @maripalma e @gabrielaprioli. Depois, num voo solo, entreguei-me ao Universo Karnal. Solo ? Na TV tudo é resultado de um trabalho coletivo e complexo. Sempre contei com uma equipe muito qualificada: produtores, editores, diretores, iluminadores, cinegrafistas, maquiadores… (não houve demanda por cabeleireiro, mas esses profissionais são essenciais também)", disse ele.

E completou: "Encerrei meu contrato com a @cnnbrasil. Estou absorvido em novos desafios. Sigo em várias outras mídias (redes sociais, jornais, palestras, cursos), mas a TV dificilmente sairá da minha vida. Viver é descobrir novos horizontes. Foi incrível!".

Leandro Karnal fala sobre o namoro com homem mais jovem

Em entrevista na revista Veja, Leandro Karnal (57) contou que não se obriga a se encaixar em uma orientação sexual após assumir o casamento com o cantor Vitor Fadul (27). “O rótulo é uma necessidade do observador, não minha. Apontar se sou hétero, homossexual, bissexual é uma necessidade que fala de posicionamento, mas ser mais ao outro para se referir a mim. Eu sou uma pessoa sexuada – e que, neste momento, decidi me casar com um outro homem. Eu não tenho um 'tipo' certo de interesse amoroso. Me encantei pela personalidade, criatividade e beleza do Vitor”, afirmou ele, e completou: “Já namorei homens e mulheres, tenho 60 anos e não cresci em um ambiente livre de homofobia”.

Hoje em dia, Leandro Karnal é casado e contou sobre a relação deles. “A gente brinca entre nós que o 'velho' da relação é o Vitor. Ele se autodeclara com 81 anos, porque quem não quer sair, odeia barulho – inclusive por causa do autismo – e quer voltar para casa logo é sempre ele. Eu sou um pouquinho mais dinâmico do que isso. Mas provavelmente não me relacionaria com alguém de 27 anos, se fosse alguém que gostasse de ir para baladas, se embebedar e ouvir rock pesado todo fim de semana”, afirmou.