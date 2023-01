Leandro Karnal explica por que escondeu casamento com homem mais novo

Historiador Leandro Karnal é casado com Vitor Fadul há quatro anos, mas só se assumiram neste ano de 2023

O historiador Leandro Karnal (57) revelou neste ano de 2023 que está casado com o cantor Vitor Fadul (27). Juntos há quatro anos, o relacionamento só se tornou público nesse ano, com uma declaração amorosa nas redes sociais.

Mesmo tendo demorado bastante para revelar para os fãs a novidade, os amigos e família dos dois já estavam cientes do romance desde o começo. Em 2022, eles assinaram os documentos de união estável.

“Todos sempre frequentaram nossa casa, nunca foi segredo para ninguém. Nunca houve um jogo duplo a esse respeito com as pessoas que nos são próximas e queridas. Mas agora o grande público também sabe. Ainda estamos aprendendo a lidar com esse assédio a partir de um fato pessoal”, revelou o apresentador da CNN.

De acordo com Karnal, a decisão de expor o relacionamento foi uma decisão dos dois. Ele e Vitor não estavam prontos para abrir a vida de maneira íntima, mas sentiram que o momento poderia ser visto como exemplo para outras pessoas. “Para que saibam que existe uma vida normal, plena e feliz entre dois homens e duas mulheres”, explicou durante uma entrevista à GQ.

“Qualquer forma de amor que respeita os outros é válida. As pessoas precisam de bons exemplos para se inspirarem a seguirem seus desejos mais profundos. Demorou bastante, mas tudo tem seu tempo e sua hora”, afirmou.

Mesmo com boa recepção dos fãs, houveram alguns comentários negativos. “Muita repercussão, dominantemente positiva. Naturalmente há haters, preconceituosos. Duas pessoas disseram que não vão mais me seguir, o que respeito. O Vitor também foi mais procurado nas suas redes, mais assediado pelas pessoas”, explicou.

Casamento assumido!

