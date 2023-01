Leandro Karnal faz rara aparição em público com o marido

Pouco tempo após revelar o casamento publicamente, Leandro Karnal, que é comentarista da CNN Brasil, posou ao lado do marido, que é 32 anos mais novo do que ele

O historiador e comentarista da CNN Brasil Leandro Karnal aproveitou a noite desta quinta-feira, 19, para ir ao teatro com seu marido, o cantor Vitor Fadul. Os dois assumiram o casamento publicamente há pouco tempo e surpreenderam o público, já que estão juntos há quatro anos, mas são muito discretos.

Desta vez, eles foram fotografados juntos na entrada do espetáculo Ficções, que é estrelado por Vera Holtz e está em cartaz no Teatro Faap, em São Paulo. Os dois posaram lado a lado e sorridentes.

Quando assumiu o romance publicamente, Leandro Karnal postou uma selfie ao lado do marido e falou sobre a relação deles. Os dois têm 32 anos de diferença de idade – Karnal tem 59 anos e Fadul está com 27 anos. "Florença, dia da epifania. Entro na segunda semana da viagem de férias com meu marido, @vitorfadul. O amor é um dom e uma conquista. Entramos no quarto ano de vida em comum", disse ele.

E completou: "Nunca achei que vida pessoal fosse muito relevante para terceiros… Porém, parece haver um momento em que não declarar pode parecer concordância com preconceitos. Sou uma pessoa feliz! O amor é parte disso".

Fotos: Leo Franco/ Agnews