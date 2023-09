Laura Cardoso 96 anos: De pioneirismo na Globo a cachê alto, saiba curiosidades sobre a veterana

Veterana da Globo, Laura Cardoso completa 96 anos nesta quarta-feira, 13

A atriz veterana Laurinda de Jesus Balleroni, mais conhecida como Laura Cardoso, completa 96 anos nesta quarta-feira, 13. Com mais de 80 anos de carreira, ela é a artista mais velha da Globo e recebe um cachê alto por seus anos de dedicação aos folhetins do canal.

Laura Cardoso vive em um sítio no interior de São Paulo e está afastada das novelas desde 2019 , quando participou da trama de A Dona do Pedaço. Na história, ela interpretou Matilde Azevedo, avó de Joana (Bruna Hamú) e amiga da protagonista Maria da Paz (Juliana Paes).

Segundo informações do site TV Foco, o cachê atual da artista chega aos R$ 30 mil por mês. Ela já revelou em entrevistas que não pretende se aposentar e, apesar de estar afastada das tramas, costuma aparecer em entrevistas, programas de TV e em seu perfil do Instagram.

Leia também:Laura Cardoso mostra foto com Léa Garcia horas antes da morte

A atriz foi casada com o ator, diretor, roteirista e produtor Fernando Balleroni. Os dois tiveram um relacionamento por mais de 30 anos, que se iniciou em 1949 e terminou em 1980, quando Fernando faleceu repentinamente. Do casamento, nasceram Fernanda e Fátima.

Dentre seus papéis mais marcantes estão personagens como Dona Isaura em Mulheres de Areia, que está sendo reexibida em 2023; Sinhana em Irmãos Coragem, de 1995; Carmem em Chocolate com Pimenta, televisionada em 2003; e Laksmi Ananda em Caminho das Índias (2009).

Nesta terça, sua página oficial do Instagram compartilhou uma homenagem para celebrar o aniversário da veterana. "Foram inúmeras as dificuldades e rejeições enfrentadas em diferentes épocas. Mas com determinação, foco e muito amor conseguiu superar todos os desafios e chegar onde chegou."

CONFIRA A ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DE LAURA CARDOSO NO INSTAGRAM: