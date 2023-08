Laura Cardoso mostra foto com Léa Garcia horas antes da morte: "Estávamos sorrindo"

Laura Cardoso mostra foto com Léa Garcia em publicação nas redes sociais; veja

A atriz Laura Cardoso comoveu os seguidores nesta terça-feira, 15, ao publicar a última foto de Léa Garcia antes de sua morte. As duas estavam juntas no Festival de Gramado e foram clicadas sorridentes momentos antes da morte da atriz aos 90 anos.

"Ainda sem compreender o que houve. Estávamos juntas todos esses dias em gramado, sorrindo e se divertindo, como nos velhos tempos... Fique com Deus minha eterna colega. Fique com Deus", declarou ela comovendo os fãs.

Léa Garcia morreu aos 90 anos. A notícia foi anunciada nas redes sociais pela família da artista. Ela estava em plena atividade e aguardava no Rio Grande do Sul, a homenagem que receberia no Festival de Gramado. "É com pesar que nós familiares informamos o falecimento agora na cidade de Gramado da nossa amada Léa Garcia", diz a mensagem que não deu mais detalhes sobre a causa da partida da artista.

Recentemente, Taís Araújo inclusiveprestou uma homenagem para a dama - ela foi convidada para participar de Mister Brau, seriado da Globo."Agora ela é a mais experiente de nós e a ela devemos respeito e o reconhecimento de que só está sendo possível, porque ela abriu os caminhos. Obrigada Léa, obrigada por tudo. Te amo, te honro e te respeito", declarou na legenda da postagem.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laurinda de Jesus Balleroni (@atrizlauracardoso)

ATRIZ FOI UM ÍCONE

Lea Garcia foi uma pioneira nas artes dramáticas. Tem em seu currículo um feito raro: a indicação ao prêmio de melhor interpretação feminina no Festival de Cannes em 1957 por sua atuação no longa Orfeu Negro, considerado um dos melhores filmes de todos os tempos.

Entre outros papeis marcantes, a atriz estrelou a histórica montagem de Orfeu da Conceição (1956) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e o longa Filhas do Vento, pelo qual ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Gramado em 2003.

Sempre presente em novelas da Globo, o último trabalho da atriz foi em Sol Nascente (2017). Ela ainda atuaria nos seriados Arcanjo Renegado e Mister Brau. Ela era uma referência para atores e atrizes negros, já que foi uma das que conseguiram romper o racismo nas produções dramatúrgicas.