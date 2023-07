Larissa Nunes planeja retomar carreira de cantora e sonha com papel duplo

Em entrevista à CARAS, Larissa Nunes falou sobre trabalho no streaming e sonho de interpretar cantora em novela

Larissa Nunes (27) é uma das atrizes da nova geração que vem se destacando por seu trabalho na TV e no streaming, mas também por ter uma voz impressionante. A artista, inclusive, tem o desejo de um dia poder mostrar seu talento vocal em alguma telenovela.

Em entrevista à CARAS Brasil, Larissa abriu o coração e falou um pouco sobre como tenta conciliar seu trabalho de cantora e atriz. Segundo ela, apesar de ter dado uma pausa na música, projetos têm sido trabalhados com cuidado nos bastidores.

"Precisei viver um hiato musical para poder me dedicar à vida de atriz. Acho que esse é meu momento", disse ela, que iniciou a carreira de cantora antes mesmo de começar a atuar.

"Na pandemia não deixei de escrever música, de compor e encontrar amigos da cena musical independente para trocar coisas. Mas a princípio, eu sou apaixonada pelo que eu faço como atriz e a música vai caminhar sempre comigo", completou.

A famosa completou dizendo que logo os fãs devem ter novidades quando a lançamentos e que adoraria ter a oportunidade de viver algum personagem que canta em novela. " Assim como eu fiz com Ivone na série Coisa Mais Linda, da Netflix, eu gostaria muito de poder usar a música em uma personagem. Adoraria fazer isso em uma novela ", afirmou.

DESTAQUE NO STREAMING

Apesar de ter ficado conhecida por grande parte dos brasileiros depois de estrelar a novela Além da Ilusão, na TV Globo, Larissa Nunes tem realizado diversos trabalhos no streaming como em 3% e Coisa Mais Linda, da Netflix, e O Rei da TV, do Star+.

Para a atriz, estar à frente de projetos na TV e no streaming tem suas diferenças, principalmente por conta do público. Ela conta que o streaming abre portas internacionais, mas a televisão aberta proporciona uma experiência inimaginável se tratando de Brasil.

"Eu acho que hoje em dia tanto a TV, quanto o streaming, têm definido cada vez mais o seu público. Eu gosto do streaming por conta da variedade das histórias e da TV, pela proximidade com o público que ela nos dá. São pessoas que assistem a novela de forma democrática, porque é um veículo gratuito e amplo, todo mundo pode ver a TV. Em contrapartida, o streaming abre portas para o mundo, ele ultrapassa barreiras", disse.

Recentemente Larissa finalizou as gravações da primeira temporada da série Americana, a qual será protagonista. A trama, que será em inglês e português, foca em fatos históricos que aconteceram no século XIX, com a chegada dos confederados da Guerra Civil dos Estados Unidos ao Brasil. Ela será Sebastiana, uma mulher inteligente e talentosa que foi escravizada.

Protagonizando um trabalho tão grande e inovador, a atriz tem celebrado a oportunidade. Ela conta que Americana promete gerar mudanças dentro do cenário do streaming brasileiro, por ser uma produção que tem uma abordagem histórica e ao mesmo tempo entrega novos gêneros.

"O público vai ver uma abordagem diferente desse período histórico e é algo que a gente realmente está precisando acompanhar neste momento. No streaming as histórias são variadas, mas a gente precisa de mais diversidade por lá também, assim como na TV a gente tem lutado por isso", declarou.

"Acredito que temas tão dificeis como esses, que envolvem violência, escravidão, dramas históricos, eles precisam ter uma abordagem que prendam o público, que traga outras perspectivas. Então, eu gosto muito do mote que Americana traz. É uma série cheia de gêneros diferentes", finalizou.