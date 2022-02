Larissa Manoela relembra personagens que já interpretou

Larissa Manoela compartilha vídeo mostrando algumas das personagens que já deu vida ou voz

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 11h17

Larissa Manoela (21) acordou nostálgica na última quinta-feira, 03.

Juntando o clima de TBT com a nova trend que vem bombando entre os atores, ela decidiu relembrar as personagens que já interpretou.

Em seu Instagram, a atriz compartilhou um vídeo que começou com uma dancinha e depois mostrou os papéis.

“Meu nome é Larissa Manoela, mas me chamam de…”, estava escrito no início do registro, em seguida, apareceram Guilhermina, Maria Joaquina, Narizinho, Ana, Bárbara, Lulli, Elisa, entre outras.

“Já que é dia de TBT e a trend tá bombando… Vamos lembrar algumas personagens icônicas que já dei vida ou voz. Qual a sua favorita?”, questionou a gata na legenda.

Os internautas adoraram o post. “O currículo de milhões”, disse uma nos comentários. “Esse tanto de personagens e tem 21 aninhos”, falou outra. “Tanto talento”, elogiou uma terceira.

Confira o vídeo em que Larissa Manoela mostra as personagens que já interpretou: