Larissa Manoela posa ao lado de Rafael Vitti e Danilo Mesquita nos bastidores de 'Além da Ilusão'

Em perfil nas redes sociais, a atriz brincou ao posar com Davi e Joaquim de 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 10h13

Elenco de respeito! Na última quarta-feira, 6, Larissa Manoela (21) encantou seus seguidores ao compartilhar um clique ao lado de Rafael Vitti (26) e Danilo Mesquita (30).

Na legenda da foto, Larissa brincou sobre sua altura e revelou que fica em cima do degrau para gravar as cenas da novela.

Além da brincar, a atriz também fez um suspense ao falar sobre o futuro de Isadora, sua personagem em Além da Ilusão: "É tudo uma ilusão meeesmo! Roubo no jogo ficando em cima do degrau pra fazer cenas com meus parceiros Danilo e Rafa. Mas e aí, será que Isadora vai seguir caindo no papinho de Joaquim e continuar com ele ou vai finalmente confessar seu amor por Davi/Rafael?", escreveu.

Na trama, Isadora vive um conflito de triângulo amoroso entre Joaquim e Davi/Rafael.

Veja o clique de Larissa Manoela, Danilo Mesquita e Rafael Vitti: