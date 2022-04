Joaquim fará de tudo para acabar com Davi em 'Além da Ilusão'

Empresário Joaquim fará de tudo para acabar com Davi na novela 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 12h11

A vida do principal mocinho da novela de época Além da Ilusão passará por novos contratempos em breve na história.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, o amargurado Joaquim (Danilo Mesquita) encomendará a morte do seu rival Davi/Rafael (Rafael Vitti).

O malvado filho de Úrsula (Bárbara Paz) não aceitará o fim de seu noivado com Isadora (Larissa Manoela) no folhetim da TV Globo e decidirá acabar com a vida do mágico.

Ódio e amargura

Sem limites, o vilão vai atrás de Gaspar (Hugo Resende) para encomendar o serviço sujo. "Um infeliz que não merece mais viver!!!", falará Joaquim na novela das seis.