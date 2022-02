Kristin Davis, a Charlotte de Sex And The City, comemora seu aniversário de 57 anos!

Kristin Davis recebeu mensagens carinhosas de suas colegas de Sex And The City, Sarah Jessica Parker e Cynthia Nixon

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 21h03

Nesta quarta-feira, 23, a atriz Kristin Davis comemorou seu aniversário de 57 anos, e recebeu mensagens carinhosas de suas amigas e colegas!

A intérprete de Charlotte em Sex And The City, e no spin-off And Just Like That, postou em seu Instagram uma foto sua se divertindo em um pula-pula.

Na legenda do clique, a atriz escreveu: "Obrigada a todo mundo pelos desejos de feliz aniversário!". A artista complementou: "Sou tão grata por todos vocês, ao redor do mundo, que me apoiam e me permitem continuar a ter um belo lugar para me expressar".

A colega de Davis em Sex And The City, Sarah Jessica Parker (56), mandou um belo recado para o aniversário de sua amiga. "Feliz aniversário querida Kristin Davis. Eu te amo muito. Espero que você esteja sendo devidamente celebrada, como merece", escreveu na legenda de um post a intérprete de Carrie.

Outra estrela de Sex And The City que postou em celebração ao aniversário de Kristin foi Cynthia Nixon (55), que dá vida a personagem Miranda. "Feliz aniversário para uma das minhas alma gêmeas, Kristin Davis! Te amo e tenha o melhor dia!".

Confira aqui as postagens em comemoração ao aniversário de Kristin Davis!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SJP (@sarahjessicaparker)