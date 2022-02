Sarah Jessica Parker celebra episódio final de And Just Like That e faz mistério sobre segunda temporada

A atriz postou fotos dos bastidores do último episódio que foi gravado em Paris

Nesta quinta-feira, 3, Sarah Jessica Parker (56) fez um post emocionante comemorando o final do spin-off de Sex And The City!

A série And Just Like That estreou no dia 9 de dezembro e trouxe de volta as personagens queridas de Sex And The City. Depois de 10 episódios lançados semanalmente, a primeira temporada do programa chegou ao fim.

Com imagens dos bastidores de uma cena gravada em Paris, a intérprete de Carrie escreveu: "Para todos aqueles naquela linda, longa noite passada em Paris. Foram centenas de mãos envolvidas na criação da nossa primeira temporada de And Just Like That. Eu levanto um copo e proponho um brinde a cada pessoa que contribuiu com seu tempo, talento e devoção".

Sarah também não deixou de agradecer os fãs no seu texto. "Ao nosso público que nos acolheu, passou um tempo conosco e por quem trabalhamos, vocês são a razão pela qual acordamos todos os dias e fomos trabalhar, dando o nosso melhor para oferecer uma história e aventura. Nós agradecemos do fundo do coração".

Ao final da legenda, a atriz deixou um mistério para os fãs e escreveu: "Até nos encontrarmos outra vez". E muitos fãs foram à loucura! "Mal posso esperar pela segunda temporada!", comentou uma fã no post.

Os seguidores da estrela de Sex And The City também deixaram mensagens de carinho sobre a nova série nos comentários. Uma fã escreveu: "Obrigada por trazer a Carrie de volta, foi como ver uma amiga que não via há muito tempo".

Outro seguidor comentou na publicação dizendo: "A pura felicidade de ver amigos familiares é uma delícia. Obrigado por nos deixarem espiar de volta na vida delas".

Cena cortada do último episódio ...

Junto a Sarah Jessica Parker, Chris Noth (67) gravou uma cena em Paris para o final da série. Porém, após acusações de estupro, esta parte do episódio foi cortada.

E não foi apenas em And Just Like That, que esta decisão foi tomada. Na série The Equalizer, onde Noth atuava ao lado de Queen Latifah, seu personagem foi cortado.

