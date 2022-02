Sarah Jessica Parker comenta sobre brigas com outra atriz de "Sex And The City"

A atriz revelou que não se sentiria confortável se Kim Cattral estivesse em "And Just Like That"

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 18h46

Em uma entrevista dada para a revista americana Variety na última quinta-feira, 3, Sarah Jessica Parker (56) comentou sobre as brigas que teve com a atriz Kim Cattrall (65).

As duas estrelaram Sex And The City, onde Sarah interpretou a personagem Carrie e Kim deu vida à Samantha. Para a nova série derivada de Sex And The City, chamada And Just Like That, Cattral foi a única do elenco original que não quis retornar para seu papel.

Sobre a não participação da atriz de Samantha, Sarah foi perguntada se ela gostaria que Kim retornasse para o universo de Sex And The City. "Eu acho que não, porque acho que tem muita história pública de sentimentos por parte dela que ela compartilhou", comentou a intérprete de Carrie.

Kim Cattrall comentou várias vezes sobre os conflitos com Sarah e até chegou a dizer em uma entrevista que nenhuma das protagonistas de Sex And The City se gostavam na vida real. Na época Sarah Jessica Parker negou a afirmação.

Mesmo com a atriz se recusando a participar do novo projeto da franquia Sex And The City, a personagem Samantha aparece várias vezes na série, sendo mencionada em diálogos. No primeiro episódio é dito que a personagem de Cattrall se mudou para Londres.

Sobre os atritos com a atriz, Sarah ainda disse na entrevista: "Eu nunca participei de ou li artigos, mas as pessoas estão inclinadas a me deixarem saber".

And Just Like That, teve o último episódio de sua primeira temporada lançado no dia 3 de fevereiro e a atriz de Carrie fez mistério sobre uma provável segunda temporada.

Outras polêmicas de And Just Like That...

A nova série do universo de Sex And The City foi rodeada de polêmicas desde seu início até o seu último episódio.

Além da ausência de Samantha, a atriz Cythia Nixon (55) que interpreta Miranda, estava hesitante em participar do novo projeto porque não concordava com algumas cenas da série original.

A intérprete de Charlotte, Kristen Davis (56) se irritou com comentários de espectadores sobre a aparência das protagonistas de And Just Like That.

E o ator Chris Noth (67) que faz o personagem Sr. Big foi cortado de uma cena no último episódio da nova série, após acusações de estupro.