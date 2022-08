Klara Castanho celebra o grande sucesso de 'Bom Dia, Verônica': ''Obrigada mais mil vezes''

Klara Castanho fez um post para celebrar o grande sucesso da segunda temporada de Bom Dia, Verônica

Nesta quarta-feira, 31, Klara Castanho (21) usou suas redes sociais para celebrar o grande sucesso da segunda temporada de Bom Dia, Verônica, fazendo um post para falar com carinho das três semanas que a série ficou entre as 10 mais assistidas do país.

Ela publicou uma sequência de fotos onde mostra cenas e bastidores da trama, ao lado do elenco que conta com a participação de Liza Del Dala (22), Camila Márdila (34), Reynaldo Gianecchini (49) e Tainá Müller (40).

Na legenda, a atriz comemorou o sucesso da trama: "Quase 1 mês da nossa estreia. 3 semanas no TOP 10. Vocês são maravilhosos. Obrigada mais mil vezes. Bom Dia Verônica 2 spo na Netflix".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Ansiosa pra terceira temporada!", disse um. "Você é maravilhosa!", falou outro. "Que série! Que produção!", escreveu um terceiro.

Confira o post que Klara Castanho fez para celebrar o sucesso de Bom Dia, Verônica:

Klara Castanho fala sobre a construção de sua personagem em Bom Dia, Verônica

Recentemente, Klara Castanho usou suas redes sociais para falar sobre a preparação de sua personagem para a segunda temporada de Bom Dia, Verônica.

"Minha Angela. Meu maior desafio e um dos meus grandes amores. Obrigada por me ensinar, obrigada por me acolher e obrigada por existir. Fui minuciosa pra te fazer. Em cada olhar, em cada respiração e a cada botão. Eu sempre sou extremamente cuidadosa em relação aos meus personagens, mas ela me tirou de qualquer zona conhecida. Conforto não existia pra essa menina. Que bom ver o quanto vocês a amam. Ela é linda. Ela é delicada. E ainda bem que é minha. Obrigada a vocês, e muito obrigada a ela", escreveu ela na legenda do post em questão.

