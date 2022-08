Klara Castanho fala sobre a construção da sua personagem em 'Bom Dia, Verônica'

Klara Castanho reúne fotos inéditas da 2ª temporada de 'Bom Dia, Verônica' e fala sobre a construção da sua personagem na história

Redação Publicado em 18/08/2022, às 13h54

A atriz Klara Castanho (21) usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira 18, para um pouco mais sobre a sua personagem na 2ª temporada de Bom Dia, Verônica (Netflix)!

Um dos assuntos mais comentados sobre a produção é o fato de Ângela, personagem da atriz na trama, que engole botões quando está em situações de muita ansiedade e nervoso. Esse transtorno é conhecido como síndrome de pica, e pode ser causado por conta do TOC e depressão.

A personagem, por sinal, é vítima de abuso do próprio pai, interpretado por Reynaldo Gianecchini, e tem o hábito de arrancar botões das blusas em que está vestindo quando está nervosa.

Klara Castanho reúne fotos inéditas da 2ª temporada de 'Bom Dia, Verônica' e reflete sobre Ângela:

Falando sobre a construção da história e até mesmo sobre os desafios para criar uma personagem tão profunda, a artista reuniu um carrossel de imagens as cenas mais impactantes de Ângela na produção e refletiu: "Minha Angela. Meu maior desafio e um dos meus grandes amores. Obrigada por me ensinar, obrigada por me acolher e obrigada por existir.", escreveu ele.

"Fui minuciosa pra te fazer. Em cada olhar, em cada respiração e a cada botão. Eu sempre sou extremamente cuidadosa em relação aos meus personagens, mas ela me tirou de qualquer zona conhecida. Conforto não existia pra essa menina. Que bom ver o quanto vocês a amam. Ela é linda. Ela é delicada. E ainda bem que é minha. Obrigada a vocês, e muito obrigada a ela", escreveu a atriz brasileira.