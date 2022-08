Tainá Müller surge com Klara Castanho nos bastidores da 2ª temporada de 'Bom Dia, Verônica'

Protagonista de 'Bom Dia, Verônica', atriz Tainá Müller surge com Klara Castanho e Liza na nova temporada da série da Netflix

CARAS Digital Publicado em 06/08/2022, às 15h48

A atriz Tainá Müller (40) está celebrando o sucesso após a estreia da nova temporada de Bom Dia, Verônica, nos catálogos da Netflix!

Nas redes sociais, a artista publicou um registro ao lado das colegas de trabalho da trama, Klara Castanho (21) e Liza Deldala, atriz que interpreta Carol. Em seu perfil no Instagram, a protagonista da produção policial exaltou o talento das jovens. A produção também traz Reynaldo Gianecchini (49) no elenco principal.

"Uma salva de palmas pra essas duas meninas talentosas com todo um futurão brilhante pela frente. @klarafgcastanho & @lizadeldala", escreveu Tainá na postagem.

"Suas lindinhas!!!", elogiou Gianecchini nos comentários. "Maravilhosas demais!", "Essa parceria foi incrível!", "Arrasaram!!!", Sensacional essa Série!! Maratonei a segunda temporada e já aguardando ansiosa pela terceira!!!", "Que trio!", destacaram ainda os seguidores.

A nova temporada da série trata sobre mulheres abusadas sexualmente e vendidas para o exterior, com Gianecchini na pele de uma espécie de líder religioso que convence as fiéis que tem o poder da cura e usa disso para abusá-las. A esposa de Matias (Reynaldo Gianeccchini), Gisele (Camila Márdila), é uma das vítimas e a filha adolescente, Ângela, papel de Klara Castanho, também.

Vale destacar que Klara tem sido muito elogiada por sua atuação na produção. Recentemente, a atriz revelou ter engravidado de um abusador e entregou a criança para adoção.

Tainá também mostrou que dispensou dublê para algumas cenas de ação ao publicar vídeos de ensaios: "Foi bem fácil fazer a Verônica… kkk. As atrizes brasileiras raramente são exigidas nesse lugar de cenas de ação. Mas a Verônica faca-na-bota me exigiu, ô, se exigiu. Esses vídeos foram feitos durante alguns ensaios de coreografia de luta. O desafio pra gente aqui era não machucar o colega e não se machucar também. E sinceramente? Acho mó legal ter uma personagem, mãe de família, literalmente lutando. Porque lutar, de um jeito ou de outro, todas nós, né? :)".

Tainá Müller mostra bastidores de 'Bom Dia, Verônica':

Tainá Müller comemora sucesso na estreia da segunda temporada de BDV

Tainá Müller fez questão de agradecer ao público pela repercussão da segunda parte de Bom Dia, Verônica. A trama, baseada no livro homônimo de Raphael Montes e Ilana Casoy e que traz a atriz como protagonista, conquistou o topo do ranking no Top 10 da plataforma de streaming após a estreia. "Bom dia, Veronicxs! Acordamos hoje em primeiro lugar no top 10 da @netflixbrasil. Gratidão imensa a todes que estão assistindo, comentando e postando a série. Recebendo aqui todo esse amor", escreveu.

Momentos antes, Tainá fez outro post sobre a chegada da nova temporada: "Não é fácil estar morta. Mas é massa ouvir tudo o que vocês têm achando de #BomDiaVeronica Me contem aqui, quem já maratonou?".

