Katiuscia Canoro revela qual era seu salário ao entrar no Zorra Total

Eterna Lady Kate, Katiuscia Canoro relembra quanto recebia quando começou a interpretar a sua personagem de sucesso no Zorra Total

A atriz e humorista Katiuscia Canoro surpreendeu ao revelar qual era o seu salário quando começou a atuar no programa Zorra Total, da Globo. Ela fez muito sucesso ao interpretar a personagem Lady Kate entre anos de 2008 e 2015, mas o salário inicial era baixo.

Em entrevista no podcast Papagaio Falante, ela contou que recebia apenas R$ 2 mil e sempre pedia carona para os amigos para chegar até o trabalho . "Eu cheguei no 'Zorra', eu ganhava R$ 2 mil de salário. Eu pagava R$ 700 de aluguel. Eu não podia ir de ônibus para o Projac porque as pessoas me reconheciam, e eu não tinha dinheiro para pegar táxi. Eu ia ligando para as pessoas para pegar carona", disse ela.

Então, Katiuscia ainda relembrou que quis sair do Zorra depois de um tempo, mas não conseguiu. "Eu já queria sair há muito tempo, só que eu tinha um contrato longo, e aí quando eu pedi para sair, o [Maurício] Sherman [diretor da atração] ficou louco! Falou: ‘Não, você não vai sair de jeito nenhum’. (…) Eu já estava há muitos anos fazendo o mesmo papel e queria fazer outras coisas", afirmou.

Lúcio Mauro Filho relembra seu salário na época do Zorra Total

O ator e humorista Lúcio Mauro Filho abriu o jogo sobre qual era o seu salário ao começar na Globo. Em entrevista no podcast Papagaio Falante, ele contou que assinou o contrato para integrar o elenco do Zorra Total, da Globo, mas o salário era muito baixo. Tanto que ele acabou levando uma bronca do seu pai, o humorista Lúcio Mauro.

"Eu ganhava R$ 1,2 mil no 'Zorra'. Eu queria morar com Cíntia [Oliveira, sua esposa desde 1999], ela ganhava dinheiro, mas não era carteira assinada. E, para a gente alugar apartamento, alguém tem que estar trabalhando [formalmente]", disse ele.

E completou: "Meu pai até brigou comigo quando eu fechei. Quando contei para o papai, ele ficou duas semanas sem falar comigo. 'Idiota! Tu és um imbecil!'".

Porém, ele explicou qual foi seu pensamento na época. "Falei: 'pai, uma hora vai chegar [um aumento], porque eles vão ficar sem graça de me pagar isso aqui'. E, quando chegar, vou falar: 'ah, é? Agora eu quero o triplo'. Sempre foi assim na minha vida. Sempre esperei meu momento, nunca quis dar um passo maior que a perna", declarou.