Filho de Karol Conká se apresenta ao lado da mãe pela primeira vez

A ex-BBB Karol Conká esteve no 'Altas Horas' e se emocionou ao fazer uma raríssima apresentação ao lado do filho de 16 anos; veja

Neste sábado, 20, o Altas Horas, programa apresentado por Serginho Groisman (72), reuniu, algumas mães e filhos famosos. Dentre eles,Karol Conká (37) estava presente e roubou a cena ao fazer a primeira apresentação em rede nacional ao lado de seu filho, Jorge (16).

Aparentemente bem tímido, o jovem foi questionado pelo âncora da atração sobre como foi a sua vida durante a participação da mãe no BBB 21, após ela ser cancelada pelo Brasil, devido algumas declarações polêmicas dentro do reality. "Vou responder com poucas palavras, é difícil", disse ele.

Em rede nacional, a cantora foi às lágrimas ao cantar o hit Tombei na comapanhia do herdeiro. "Estou emocionada". Ela ainda revelou que engravidou aos 19 anos, cheia de orgulho a artista elogiou o filho por estar no programa ao lado dela: "Arrasou".

Por fim, Jorge aproveitou a oportuidade de estar em rede nacional para se declarar: "Queria agradecer por tudo, é seguro dizer que uma mulher que me carregou por nove meses na barriga, merece minha total lealdade e amizade. Tenho orgulho de dizer que você é minha melhor amiga", disparou ele.

Karol Conká é detonada na web após fazer declaração polêmica

Há alguns meses atrás, Karol Conká estave presente no Altas Horas, e roubou a cena ao fazer algumas declarações polêmicas sobre sua participação no reality Big Brother Brasil.

Após ser cancelada pelo Brasil, a ex-BBB revelou que precisou passar por um tratamento para se recuperar. "Teve que sair. Rolou uma sensação de "limpa, limpa, limpa tudo. Eu fiz a terapia que o Brasil me pediu", contou ela.

Fora do reality, Karol Conká afirmou que não reconheceu suas atitudes ao rever o programa. "Eu me tratei. Fui pegando todos os ensinamentos e foi muito interessante me ver naquela posição. Eu também me odiei, eu também acabei me cancelando. A pior rejeição que eu poderia sofrer era a minha comigo mesma. Então eu entendi todo esse processo", completou.