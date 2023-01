Gil do Vigor cria polêmica ao dizer que Karol Conká "fez história" no BBB 21

'Jamais será esquecida', declarou Gil do Vigor ao comentar postagem sobre ex-BBBs icônicos

Gil do Vigor (31) dividiu opiniões nas redes sociais nesta quinta-feira, 05, ao comentar uma postagem sobre ex-participantes do BBB que não venceram o reality show, mas deixaram sua marca no programa.

Enquanto foram citados ex-brothers e sisters como Grazi Massafera (40) e Felipe Prior (30), ele causou polêmica entre os internautas por afirmar que Karol Conká (37) ficou eternizada na história da atração.

"A Mamacita fez história! Independente se o povo gostou ou não, ela jamais será esquecida. E qualquer coisa me coloca no paredão! (risos)", brincou o influenciador, que esteve entre os finalistas do BBB 21.

Na mesma edição, ela bateu o recorde de maior rejeição na história do programa, após colecionar discussões e atitudes controversas, principalmente depois de perseguir Lucas Penteado (26).

Nos comentários, os fãs de Gil do Vigor reagiram. Teve quem concordasse e discordasse. "Muito me admira você falar isso, Gil", disse um. "Humilhando os outros? Me poupe", disparou um segundo.

"Mamacita, lenda inesquecível", declarou uma pessoa. "Ela deu o tom da edição, sem ela não teria metade do entretenimento que rendeu", pontou outro seguidor.

Gil do Vigor publica vídeo de inscrição para o BBB 21

Gil do Vigor usou as redes sociais para dividir com os seguidores seu vídeo de inscrição para o BBB 21. O economista ficou em quarto lugar no reality show da Rede Globo, vencido por Juliette Freire (32).

"Eu venho de escola pública, sou uma pessoa muito humilde, que teve que batalhar muito para chegar onde eu cheguei, e contra as expectativas, e lutando contra o que as pessoas falavam e a sociedade em si. Eu nunca fui de aceitar calado o que as pessoas decidiam para mim, porque eu sou muito firme, eu tenho a personalidade muito forte, eu sou alegre, brincalhão, adoro fazer brincadeira com o povo, adoro estar no meio das pessoas, eu sou muito comunicativo, eu não tenho medo de me posicionar", disse no vídeo.