Juan Paiva defende remake de Renascer e descarta comparações: "Tem diferenças "

Juan Paiva está cheio de expectativas para a estreia do remake da novela Renascer, na TV Globo. Protagonista da trama de Bruno Luperi, o artista garantiu em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, que a produção é moderna e traz novidades ao público.

"Por mais que a história seja a mesma, são novos temas, novos assuntos a serem abordados, tem uma modificação", defendeu o artista, que preferiu não assistir a versão original da novela, exibida originalmente em 1993. "Eu preferi não ver para não me apegar, com todo respeito ao trabalho de todas as pessoas que fizeram o Renascer de 93", afirma.

Em Renascer, Juan viverá João Pedro, filho mais novo do fazendeiro José Inocêncio, que na primeira versão foi interpretado por Marcos Palmeiras. Questionado se ele chegou a pedir dicas para o colega de elenco, ele confessou que preferiu se entregar à originalidade de seu trabalho.

"A gente teve poucas trocas, porque acho que o Marquinho tem esse lugar de dar liberdade. Ele é um cara super inteligente e entende que é uma novela nova, é uma novela que as pessoas não devem assistir com o olhar da primeira", declara.

"Mas a gente troca ideia sempre que pode e eu tiro minhas dúvidas com ele sobre o que ele acha. A gente tem essa troca da profissão, de amigo e eu acho que isso está sendo interessante para essa construção desse personagem", completa.

Destaque de diversas produções nos últimos anos, Juan tem começado a se tornar uma figura conhecida na mídia e conquistado muitos fãs do seu trabalho. Para o artista, é momento de gratidão por tudo o que está colhendo.

"Só tenho a agradecer a Deus, às pessoas que admiram o meu trabalho e as que torcem por mim. Quando é sincero, as coisas simplesmente acontecem. Então eu estou caminhando, estou me dedicando para sempre poder entregar o meu melhor. A gente tem que ter muito muito respeito, muito afeto, muito carinho, porque o trabalho do artista é viver nessa corda bamba. Então quando as coisas estão fluindo, a gente tem que se dedicar ao máximo", diz o global.