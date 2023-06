Jornalista da Globo fala mal da emissora, é suspensa e pode ser demitida a qualquer momento

Jornalista da Globo fala mal da emissora em entrevista; ela foi chamada para reunião com a diretoria

A jornalista Cecilia Flesch, um dos rostos mais conhecidos da GloboNews, foi suspensa pela direção da emissora após dar uma entrevista muito sincera. As declarações repercutiram mal e ela foi chamada para uma reunião de emergência.

As informações são do TV Pop, que contou que não há clima para a volta da profissional e ela pode ser demitida por justa causa. Atualmente, ela comandava o Em Ponto, primeiro telejornal da programação do canal.

A suspensão aconteceu após declarações da atriz ao podcast É Nóia Minha?. Na conversa sincera, ela disse que a emissora tem um apelido inusitado nos bastidores. “A gente chama de RivoNews. Não tem como fugir da realidade. E como a gente foge da realidade? Se medicando”, disse.

Em outro momento, ela reclamou do horário de trabalho. “Quando eu pedi pelo amor de Deus, eles falaram: ‘agora vou te dar uma rotina, você vai começar a acordar às 3h da manhã’. Eu virei para o meu chefe e falei: ‘não é o que eu quero, mas é o que eu preciso'”, disse.

Depois, afirmou que costuma usar o celular durante entrevista com políticos. “Se vocês já me viram fazendo uma pergunta no programa, eu estava jogando TwoDots dois segundos antes. Eu faço entrevistas ao vivo jogando TwoDots. Eu estou ali entrevistando o Renan Calheiros e fazendo quadrados, entendeu? Se eu só presto atenção nele, vou começar a prestar atenção no olho, sobrancelha, no trejeito. Se eu estiver só ouvindo, vou prestar mais atenção. São três horas de programa… das 7h30 em diante é assim que eu funciono.”

Cecília Flesch está na GloboNews desde 2005 e resistiu a onda de demissões que atingiu a emissora há alguns meses. Ela foi inclusive promovida, já que virou âncora do Em Ponto, telejornal que abre a cobertura ao vivo da emissora.

