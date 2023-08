Joaquim Huck surpreende com decisão sobre seu futuro: "Sem pressão"

Aos 18 anos, Joaquim Huck, filho de Angélica e Luciano Huck surpreende com decisão sobre seu futuro; veja

Filho mais velho de Luciano Huck e Angélica, o jovem Joaquim Huck revelou que está decidindo seu futuro. Prestes a se formar, ele disse que está conversando com os pais e que, por enquanto, não pensa em seguir carreira na televisão.

"Eu estou me formando no final do ano, tenho muito tempo pra escolher, mas não acho que vou seguir a carreira na televisão, não decidi ainda", declarou o rapaz que está com 18 anos em entrevista para a 'Glamour'.

Ele disse que tem liberdade total para escolher o que fazer da própria vida. "Acho que vou ficar por trás das câmeras. Está em aberto ainda. Eles me deixam escolher o que eu quiser fazer, sem pressão nenhuma", entregou.

Joaquim Huck tem dois irmãos, Benício Huck e Eva Huck. Os três filhos do casal da Globo são muito queridos pelo público e levam vida discretas e longe da badalação. Eles raramente se envolvem em polêmicas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica mostra detalhes do look no Criança Esperança

A apresentadora Angélica caprichou na escolha do seu look para cantar no Criança Esperança, da Globo, ao lado de Xuxa e Eliana na noite de segunda-feira, 7. Nas redes sociais, ela mostrou detalhes do seu modelito impecável e recebeu elogios dos fãs.

Para a noite especial, a esposa de Luciano Huck escolheu um vestido do estilista Osvaldo Arcas. O modelito foi feito com aplicações de muito brilho e com transparência para dar um toque especial ao modelito. Nas redes sociais, ela mostrou fotos e vídeos de vários ângulos para exibir os detalhes do vestido longo.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela e do look. “A mais linda”, disse um seguidor. “Look perfeito, make e cabelo também. Toda linda”, afirmou outro. “Simplesmente sensacional e emocionante”, escreveu mais um. “Você estava maravilhosa”, escreveu outro.