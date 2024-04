Jaquelline Grohalski revela estratégia de sua mãe em A Grande Conquista 2

Em entrevista à CARAS Brasil, Jaquelline Grohalski , campeã de A Fazenda 15, fala sobre a decisão da mãe, Dona Geni , de participar de A Grande Conquista 2

A divulgação dos nomes dos participantes da segunda temporada do reality show A Grande Conquista, da Record, realizada nesta quinta-feira, 18, durante coletiva de imprensa em Itapecerica da Serra, São Paulo, movimentou a internet. Entre os 100 participantes, mesclando famosos e anônimos, está Dona Geni (48), mãe de Jaquelline Grohalski (29), campeã de A Fazenda 15 e ex-BBB 18. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora deu detalhes sobre a novidade.

“Ela se inscreveu junto com o meu irmão Fernando. Confesso que fiquei com medo porque quero protegê-la, e em reality, as pessoas vão por tudo. Ela é muito coração. Mas participar sempre foi o sonho dela, inclusive temos vídeos da época da minha entrevista para o BBB, que ela aparece falando”, conta.

Jaquelline acredita que Geni tem muitas chances de entrar efetivamente para a Mansão da Grande Conquista. “Acho que todo mundo tem potencial para tudo. Se tiver nos planos de Deus ela entrar, será a realização de um sonho. Acredito que ela vai lutar muito por esse espaço e mostrar para o público quem ela é”, ressalta.

A ex-Fazenda acredita que se a mãe conquistar o prêmio de R$ 1 milhão do programa vai saber administrá-lo muito bem. “A minha mãe é bem segura com relação a dinheiro. Acho que iria investir em algo. Ela é doida para ter uma terra, tipo sítio, essas coisas, sabe?”, conta.

A visibilidade em um reality show é gigantesca, quem participa ganha torcida, mas também recebe muitas críticas. Jaquelline conversou com a mãe sobre isso e a aconselhou. “A minha dica foi: Mãe, se joga, se permite. Não abaixa a cabeça pras outras pessoas. Seja você, que as pessoas vão te amar e se surpreender com você”, fala.

Natural de Capitão Leônidas Marques (PR), aos 11 anos, Dona Geni saiu do Paraná para Rondônia. Trabalhou como vendedora de roupas e teve restaurante. Tem dois filhos: Fernando e Jaqueline, e uma neta. Atualmente, está solteira. Perdeu a mãe durante a pandemia. Ama cozinhar e tem TOC por limpeza.

SOBRE O PROGRAMA

A Grande Conquista 2, que estreia na próxima segunda-feira, 22, sob o comando de Rachel Sheherazade (50), será dividida em duas fases. Na primeira etapa, 100 participantes, entre famosos e anônimos, irão morar em uma vila e enfrentarão perrengues em busca das 20 vagas na Mansão — que é justamente o cenário da segunda etapa do programa, onde eles entram na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão.

A novidade é que a primeira fase, a da vila, será maior, com 19 dias de confinamento, sendo 18 dias no ar. Durante essa fase, os participantes terão que dar um jeitinho para conviver em três casas. Uma delas foi projetada para 5 pessoas e receberá 47 pessoas; outra, para 7, terá 33 participantes; e a terceira, com 9 acomodações, terá 29 pessoas.