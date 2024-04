‘Estou aberta a críticas’, diz Rachel Sheherazade sobre comando de A Grande Conquista 2

Rachel Sheherazade encara o desafio de apresentar A Grande Conquista 2, que estreia segunda-feira, 22, na Record, e diz estar preparada paras as críticas

A Record promoveu uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (18), em Itapecerica da Serra, São Paulo, em que a CARAS Brasil esteve presente, para anunciar os participantes do reality show A Grande Conquista 2, que estreia na próxima segunda-feira, 22, e dar mais detalhes sobre a atração. A jornalista e ex-Fazenda 15Rachel Sheherazade (50), nova apresentadora do programa, falou, entre outras coisas, sobre Mariana Rios (38), que comandou a primeira edição, e opinião pública. “Estou aberta a críticas”, garante.

Ao ser questionada sobre o que foi mais difícil entre aceitar o convite de A Fazenda e apresentar A Grande Conquista, Sheherazade pontua: “São experiências bem diferentes, mas o desafio de encarar um reality show, ficar em um confinamento e tal, deu mais frio na barriga. Aqui, tenho o peso da responsabilidade de apresentar um grande programa na Rede Record, esse reality show, a Grande Conquista 2, substituir a Mari Rios, que é uma grande apresentadora também, então tem o peso da responsabilidade, então foi mais difícil aceitar e encarar do que A Fazenda 15”.

A apresentadora garante que está preparada para receber críticas. “Jamais aceitarei amputações criminosas, isso não. Mas estou aberta a críticas, a ouvir todo o tipo de opiniões a meu respeito como apresentadora. Ali, estará em xeque a minha apresentação, a condução do programa. Isso, vou receber com todo o respeito, da mesma forma que trato todos os meus colegas jornalistas, todos os profissionais da imprensa e da comunicação, eu trato com respeito e peço para ser tratada com igual respeito. Assim que as coisas devem caminhar, como uma sociedade civilizada”, ressalta.

Um dos pontos mais importantes de um reality show é o discurso de eliminação, que emociona tanto o participante quanto o público que assiste ao programa. Sheherazade conta que vai participar efetivamente de todos eles. “Me deixaram bem à vontade pra gente trabalhar em conjunto, vou adorar trabalhar os discursos de eliminação (...) Estreei a Roça na Fazenda e ouvi um discurso lindo da (Adriane) Galisteu, me comoveu muito, e acho que isso faz parte dos realities, né? É tão bacana você ouvir a seu respeito, sobre a sua trajetória, acho importante isso e vou adorar trabalhar esses discursos de eliminação”, afirma.

SOBRE O PROGRAMA

A Grande Conquista 2 será dividida em duas fases. Na primeira etapa, 100 participantes, entre famosos e anônimos, irão morar em uma vila e enfrentarão perrengues em busca das 20 vagas na Mansão — que é justamente o cenário da segunda etapa do programa, onde eles entram na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão.

A novidade é que a primeira fase, a da vila, será maior, com 19 dias de confinamento, sendo 18 dias no ar. Durante essa fase, os participantes terão que dar um jeitinho para conviver em três casas. Uma delas foi projetada para 5 pessoas e receberá 47 pessoas; outra, para 7, terá 33 participantes; e a terceira, com 9 acomodações, terá 29 pessoas.