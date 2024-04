Rachel Sheherazade faz reflexão sobre brigas em A Fazenda e dispara: 'Faria tudo de novo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rachel Sheherazade relembrou passagem polêmica por A Fazenda antes de ser chamada para comandar A Grande Conquista

Em contagem regressiva para estrear no comando da segunda temporada de A Grande Conquista, Rachel Sheherazade (50) não tem dúvidas que sua experiência em A Fazenda 15 será importante para o novo desafio de sua carreira. Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, a famosa relembrou sua passagem pelo reality rural e garantiu que não se arrepende de nada.

"Eu fui com o objetivo único de conquistar o prêmio, de vencer. Eu sou uma pessoa competidora, sou competitiva naturalmente", declara a apresentadora. Questionada sobre as brigas e polêmicas que acabou protagonizando em A Fazenda, ela conta que foi vítima de seu próprio medo e não se arrepende do que aconteceu.

"Eu precisava do prêmio, fiz tudo que estava ao meu alcance, só não venci o medo, porque eu achei que eu ia ser atacada e antes que eu fosse atacada, eu coloquei a mão e acabei infringindo uma regra do programa. Não tem nada na minha passagem pela Fazenda do qual eu me arrependo. Eu faria tudo de novo" , explica.

Vale destacar que antes de ser oficialmente contratada pela Record, Rachel precisou passar por uma série de testes para a direção do canal para apresentar o reality A Grande Conquista, que no último ano foi comandado por Mariana Rios. Para isso, a emissora chamou 100 figurantes para conseguir ver o desempenho da jornalista e tudo acabou dando certo. "O Carelli chegou para mim e disse: 'Eu te tirei de um reality show, mas eu vou te colocar em outro. Você vai ser apresentadora de A Grande Conquista 2'", relembra.

Leia também: MC Binn esclarece fake news e aposta em renovação após BBB 24: 'Vou para o trap'

"Eu fiz um piloto e até hoje estou pisando nas nuvens, porque é mais que um prêmio. Eu estava só mirando no prêmio de 1,5 milhão lá de A Fazenda, mas acertei na apresentação de outro reality show", completa a comunicadora, que acredita que sua experiência como ex-reality será positiva. "Posso dizer que eu já calcei os sapatos dos vileiros, porque eu já passei pelo que eles irão passar. Acho que passei por quase tudo que um reality pode passar", afirma.

Com estreia marcada para segunda-feira, 22, A Grande Conquista 2 apostará na presença de anônimos e personalidades conhecidas do público que costuma acompanhar o mundo dos famosos. Entre eles estão familiares de ex-BBB, de ex-Fazenda, influenciadores e ex-bailarina do Faustão.