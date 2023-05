Jade Picon exibe o que tem na geladeira após zoeira no Altas Horas

Após contar que cozinha saladas, Jade Picon entra na zoeira e mostra o interior de sua geladeira em live com os fãs

A atriz e influenciadora digital Jade Picon deu o que falar neste final de semana ao falar dos seus dotes culinários em entrevista no Altas Horas, da Globo. Ela foi alvo de piadas e brincadeiras nas redes sociais ao contar que cozinha suas refeições todos os dias, sendo que come salada e proteínas veganas feitas na fritadeira sem óleo. Para mostrar que não se importa com os comentários, ela fez uma live neste domingo, 28, preparando o seu almoço, que foi um ceviche e uma salada.

No meio do vídeo, ela contou que não gosta de desperdício de alimentos e mantém na sua geladeira apenas o que vai consumir. Assim, ela abriu a geladeira e mostrou que estava praticamente vazia, apenas com ovos, mamão, requeijão e outros potes.

Na salada, Jade Picon colocou alface, tomate, muçarela de búfala e azeitonas pretas.

Saiba o que Jade Picon falou no Altas Horas

Durante o programa Altas Horas, Jade Picon falou que gosta de cozinhar. Sentada conversando com o comediante Paulo Vieira, a chefe de cozinha Paola Carosella e o apresentador Serginho Groismann, ela começou a falar sobre sua alimentação, que é super regrada, e contou que ela é quem cozinha os alimentos.

"Eu cozinho todos os dias, eu amo! Real! Tudo que eu como sou eu que faço… Por exemplo: salada. [risadas na plateia] vocês têm que entender que minha alimentação é diferenciada”, disse ela, tentando se explicar após arrancar risadas dos convidados.

“Tipo eu não como arroz, não como pizza, não como massa, não como pão… Só vegetais, peixinho grelhado também e peixe tem que ser na panela. Mas proteína vegana, que eu compro muita coisa vegana, é tudo na AirFryer”, contou.