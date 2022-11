Iza deixa bumbum de fora em look transparente para estreia do 'The Voice Brasil'

Cantora Iza capricha na produção para estreia do 'The Voice Brasil' e choca fãs ao eleger look poderoso todo preto com transparência

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 09h12

Pretinho nada básico! A cantora IZA (32) caprichou na produção para a estreia do programa The Voice Brasil na noite de terça-feira, 15!

Uma das juradas da atração da TV Globo, agora comandada pela jornalista e apresentadora Fátima Bernardes (60), a artista surpreendeu o público e roubou a cena ao escolher look arrasador all black para o primeiro dia da nova temporada.

A estrela esbanjou sensualidade ao apostar em um visual cheio de transparência. Ela arrasou com um body preto por baixo do vestido transparente com pedrinhas brilhantes. Deixando calcinha à mostra, a artista arrancou elogios ao exibir a produção em seu perfil no Instagram. Ela ainda completou o visual com um penteado em coque e franjinha.

"O poder da gata, é de travar o celular", "A deusa do The Voice", "Respeite uma preta massa", "Se eu fosse bonita assim nunca mais eu reclamava de nada", "Perfeita, mami", “A IZA é sempre bela em todas as ocasiões”, “A mulher mais linda que o Brasil já viu”, babaram os admiradores.

Confira o look arrasador de IZA na estreia do The Voice Brasil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

IZA celebra encontro com Lewis Hamilton e Seu Jorge

Iza encantou os seguidores na madrugada de quarta-feira, 09, ao compartilhar um momento especial que viveu! A artista se encontrou com ninguém menos que o também cantor Seu Jorge (52) e o piloto de Fórmula 1 e sete vezes campeão da principal categoria do automobilismo, Lewis Hamilton (37). Em seu feed no Instagram, a famosa publicou o registro do momento: "Um jantar extraordinário na minha terça. Ps.: Jorge, me deixa te marcar nessa foto", escreveu ao legendar a publicação.

Durante a coletiva de imprensa de The Voice Brasil, Iza se pronunciou pela primeira vez, após jantar ao lado do piloto de Lewis Hamilton e do cantor Seu Jorge. A cantora negou os boatos de que estaria se relacionando com o campeão de Fórmula 1. “Lamento decepcionar a todos, mas não aconteceu nada. Foi um jantar com mais de 20 pessoas, além de nós”, afirmou ela.

